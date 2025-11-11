https://ria.ru/20251111/spetsoperatsiya-2054082766.html
ВСУ пытались прорвать оборону недалеко от Купянска, заявил Марочко
ВСУ пытались прорвать оборону недалеко от Купянска, заявил Марочко - РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ пытались прорвать оборону недалеко от Купянска, заявил Марочко
ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону у села Московка Харьковской области, атаки отбиты, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T07:02:00+03:00
2025-11-11T07:02:00+03:00
2025-11-11T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону у села Московка Харьковской области, атаки отбиты, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Московка - село примерно в четырех километрах к северо-западу от центра города Купянска. Населенный пункт был освобожден российскими войсками летом этого года.
"Вооруженные формирования Украины
в истекшие сутки попытались вклиниться в оборонительную линию ВС РФ в районе населенного пункта Московка Харьковской области", - сообщил Марочко
агентству.
По его словам, после артподготовки батальонно-тактическая группа украинских войск провела ряд атак с направлений Ковалевки и Соболевки. Целью был возврат утраченных ВСУ
позиций.
"Замысел украинскому командованию реализовать не удалось. Ситуация на данном участке остается сложной, но контролируемой", - констатировал Марочко.
Российские военнослужащие продолжают разгром окруженной группировки ВСУ в Купянске, сообщили накануне в Минобороны РФ.