11.11.2025

ВСУ пытались прорвать оборону недалеко от Купянска, заявил Марочко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 11.11.2025
ВСУ пытались прорвать оборону недалеко от Купянска, заявил Марочко
ВСУ пытались прорвать оборону недалеко от Купянска, заявил Марочко - РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ пытались прорвать оборону недалеко от Купянска, заявил Марочко
ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону у села Московка Харьковской области, атаки отбиты, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ пытались прорвать оборону недалеко от Купянска, заявил Марочко

Марочко заявил, что ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону у села Московка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону у села Московка Харьковской области, атаки отбиты, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Московка - село примерно в четырех километрах к северо-западу от центра города Купянска. Населенный пункт был освобожден российскими войсками летом этого года.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украину на растерзание": на Западе проговорились о планах по России
Вчера, 06:33
"Вооруженные формирования Украины в истекшие сутки попытались вклиниться в оборонительную линию ВС РФ в районе населенного пункта Московка Харьковской области", - сообщил Марочко агентству.
По его словам, после артподготовки батальонно-тактическая группа украинских войск провела ряд атак с направлений Ковалевки и Соболевки. Целью был возврат утраченных ВСУ позиций.
"Замысел украинскому командованию реализовать не удалось. Ситуация на данном участке остается сложной, но контролируемой", - констатировал Марочко.
Российские военнослужащие продолжают разгром окруженной группировки ВСУ в Купянске, сообщили накануне в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
