ВС России форсировали реку Янчур во время освобождения Рыбного

"Сложность заключалась в "птичках", пересечении открыток (открытой местности - ред.), потому что у врага очень много разведывательных дронов, также ударных. Пересекали скрытно. Если "птичка" не обнаружила - мы никак по ним не ведем огонь, потому что если ее сбить, то прилетит не одна, а две уже "птички". В этом и вся сложность", - пояснил "Химик".