ВС России форсировали реку Янчур во время освобождения Рыбного
ВС России форсировали реку Янчур во время освобождения Рыбного - РИА Новости, 11.11.2025
ВС России форсировали реку Янчур во время освобождения Рыбного
11.11.2025

Подразделения группировки войск "Восток" скрытно продвинулись к населенному пункту Рыбное в Запорожской области и форсировали реку Янчур на протяжении более 20...
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" скрытно продвинулись к населенному пункту Рыбное в Запорожской области и форсировали реку Янчур на протяжении более 20 километров, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Химик".
"Задача была поставлена - скрытно передвинуться до населенного пункта Рыбное
с форсированием реки Янчур, застать врага врасплох и тем самым завязать контакт. Форсировали более 20 километров", - рассказал военнослужащий.
По его словам, главной сложностью при переходе стали активность и разнообразие беспилотных средств противника.
"Сложность заключалась в "птичках", пересечении открыток (открытой местности - ред.), потому что у врага очень много разведывательных дронов, также ударных. Пересекали скрытно. Если "птичка" не обнаружила - мы никак по ним не ведем огонь, потому что если ее сбить, то прилетит не одна, а две уже "птички". В этом и вся сложность", - пояснил "Химик".
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Рыбное в Запорожской области
9 ноября.