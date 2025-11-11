Рейтинг@Mail.ru
ВС России форсировали реку Янчур во время освобождения Рыбного
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 11.11.2025
ВС России форсировали реку Янчур во время освобождения Рыбного
Подразделения группировки войск "Восток" скрытно продвинулись к населенному пункту Рыбное в Запорожской области и форсировали реку Янчур на протяжении более 20... РИА Новости, 11.11.2025
ВС России форсировали реку Янчур во время освобождения Рыбного

Бойцы группировки "Восток" форсировали реку Янчур в Запорожской области

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" скрытно продвинулись к населенному пункту Рыбное в Запорожской области и форсировали реку Янчур на протяжении более 20 километров, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Химик".
"Задача была поставлена - скрытно передвинуться до населенного пункта Рыбное с форсированием реки Янчур, застать врага врасплох и тем самым завязать контакт. Форсировали более 20 километров", - рассказал военнослужащий.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине
Вчера, 02:37
По его словам, главной сложностью при переходе стали активность и разнообразие беспилотных средств противника.
"Сложность заключалась в "птичках", пересечении открыток (открытой местности - ред.), потому что у врага очень много разведывательных дронов, также ударных. Пересекали скрытно. Если "птичка" не обнаружила - мы никак по ним не ведем огонь, потому что если ее сбить, то прилетит не одна, а две уже "птички". В этом и вся сложность", - пояснил "Химик".
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Рыбное в Запорожской области 9 ноября.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРыбноеЗапорожская областьРоссияБезопасность
 
 
