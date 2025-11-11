https://ria.ru/20251111/spetsialist-2054314886.html
Форум "Молодой специалист – строитель будущего" открылся в Туле
11.11.2025
Форум "Молодой специалист – строитель будущего" открылся в Туле
В Тульском государственном университете во вторник состоялось торжественное открытие форума "Молодой специалист – строитель будущего"
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Тульском государственном университете во вторник состоялось торжественное открытие форума "Молодой специалист – строитель будущего", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участников и гостей мероприятия поприветствовал первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев. Он отметил, что сейчас в строительной сфере региона трудятся 60 тысяч работников и отрасль постоянно расширяется. Предприятия региона заинтересованы в привлечении молодых специалистов. Это подтверждает то, что в ярмарке вакансий принимает участие 25 организаций. Для ребят организуют стажировки, практические занятия и мастер-классы на базе ведущих предприятий, что позволяет получить ценный опыт и повысить квалификацию.
На форум зарегистрировалось более 700 человек. В первый день молодые люди посетили ярмарку вакансий, где смогли получить направление на бесплатную стажировку в ведущих строительных компаниях, а также поучаствовать в викторинах с призами и практикумах.
Ректор Тульского государственного университета Олег Кравченко, подчеркнул, что ежегодно у абитуриентов увеличивается интерес к строительным специальностям. Они хотят быть архитекторами, строителями промышленных и гражданских объектов.
После торжественного открытия прошел круглый стол "25 вопросов министрам региона", в котором приняли участие министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков, министр энергетики Тульской области Эдуард Головин, заместитель министра строительства Тульской области Павел Мусиенко, председатель комитета Тульской области по архитектуре и градостроительству — главный архитектор Тульской области Яна Сергеева.
12 ноября будущих специалистов ждут экскурсии на стройплощадки региона и мастер-классы для школьников, которые пройдут в колледже строительства и отраслевых технологий.