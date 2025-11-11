Рейтинг@Mail.ru
Тихонов высказался об запрете трансгендеров* на женских соревнованиях
11:37 11.11.2025 (обновлено: 12:17 11.11.2025)
Тихонов высказался об запрете трансгендеров* на женских соревнованиях
Тихонов высказался об запрете трансгендеров* на женских соревнованиях - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Тихонов высказался об запрете трансгендеров* на женских соревнованиях
Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало изначально запретить трансгендерным* атлетам участвовать в женских соревнованиях, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
александр тихонов
спорт, международный олимпийский комитет (мок), александр тихонов
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Александр Тихонов
Тихонов высказался об запрете трансгендеров* на женских соревнованиях

Тихонов счёл запрет трансгендерам участвовать в женских соревнованиях правильным

Александр Тихонов
Александр Тихонов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Александр Тихонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало изначально запретить трансгендерным* атлетам участвовать в женских соревнованиях, заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
В понедельник газета The Telegraph сообщила, что МОК запретит трансгендерным* спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Позднее в пресс-службе комитета заявили РИА Новости, что организация еще не приняла решения по этому вопросу.
"Трансгендерам* нужно было изначально запретить участвовать в женских соревнованиях! Ну что это такое, зачем это нужно?! Это решение будет принято с опозданием, но оно очень правильное", - сказал Тихонов.
«
"И потом, надо членов исполкома МОК и президента избирать из тех стран, которые ратуют за чистый спорт без политики. МОК имеет возможность привлечь огромные деньги независимо от политиков и таких стран, как Норвегия и все остальные, которые объявляют бойкоты", - добавил собеседник агентства.
В настоящий момент МОК предоставляет международным федерациям возможность самостоятельно принимать решение в вопросе допуска трансгендерных* спортсменов до Игр. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
