Тихонов высказался об запрете трансгендеров* на женских соревнованиях

«

"И потом, надо членов исполкома МОК и президента избирать из тех стран, которые ратуют за чистый спорт без политики. МОК имеет возможность привлечь огромные деньги независимо от политиков и таких стран, как Норвегия и все остальные, которые объявляют бойкоты", - добавил собеседник агентства.