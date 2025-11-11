Тихонов высказался об запрете трансгендеров* на женских соревнованиях

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Международному олимпийскому комитету (МОК) следовало изначально запретить трансгендерным* атлетам участвовать в женских соревнованиях, заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
В понедельник газета The Telegraph сообщила, что МОК запретит трансгендерным* спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Позднее в пресс-службе комитета заявили РИА Новости, что организация еще не приняла решения по этому вопросу.
"Трансгендерам* нужно было изначально запретить участвовать в женских соревнованиях! Ну что это такое, зачем это нужно?! Это решение будет принято с опозданием, но оно очень правильное", - сказал Тихонов.
"И потом, надо членов исполкома МОК и президента избирать из тех стран, которые ратуют за чистый спорт без политики. МОК имеет возможность привлечь огромные деньги независимо от политиков и таких стран, как Норвегия и все остальные, которые объявляют бойкоты", - добавил собеседник агентства.
В настоящий момент МОК предоставляет международным федерациям возможность самостоятельно принимать решение в вопросе допуска трансгендерных* спортсменов до Игр. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ