Мужчина рассказал, что обломки "Снежкома" уже повреждали его авто 2024 году
18:59 11.11.2025
Мужчина рассказал, что обломки "Снежкома" уже повреждали его авто 2024 году
2025
Мужчина рассказал, что обломки "Снежкома" уже повреждали его авто 2024 году

Житель Красногорска рассказал, как обломки Снежкома повредили его авто в 2024

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоследствия обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
Последствия обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Житель Красногорска, автомобиль которого пострадал при разборе демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, рассказал РИА Новости, что в прошлом году обрушившиеся обломки "Снежкома" уже повреждали другую его машину.
"В прошлом году (2024 год - ред.) у меня также был поврежден другой автомобиль от падения частей "Снежкома". В течение полугода страховая погасила мне задолженность по КАСКО", - сказал он.
Мужчина также добавил, что полицейские уже осмотрели его автомобиль, получивший повреждения во вторник, и зафиксировали повреждения.
Ранее во вторник экстренные службы сообщали, что более 100 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске.
