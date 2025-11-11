https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054312352.html
Мужчина рассказал, что обломки "Снежкома" уже повреждали его авто 2024 году
происшествия
красногорск
происшествия, красногорск
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Житель Красногорска, автомобиль которого пострадал при разборе демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, рассказал РИА Новости, что в прошлом году обрушившиеся обломки "Снежкома" уже повреждали другую его машину.
"В прошлом году (2024 год - ред.) у меня также был поврежден другой автомобиль от падения частей "Снежкома". В течение полугода страховая погасила мне задолженность по КАСКО", - сказал он.
Мужчина также добавил, что полицейские уже осмотрели его автомобиль, получивший повреждения во вторник, и зафиксировали повреждения.
Ранее во вторник экстренные службы сообщали, что более 100 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске
