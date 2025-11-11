https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054229449.html
Прокуратура начала проверку после обрушения колонны "Снежкома"
Прокуратура начала проверку после обрушения колонны "Снежкома" - РИА Новости, 11.11.2025
Прокуратура начала проверку после обрушения колонны "Снежкома"
Красногорская городская прокуратура начала проверку после обрушения колонны горнолыжного комплекса "Снежком", в результате чего два человека пострадали,... РИА Новости, 11.11.2025
Прокуратура начала проверку после обрушения колонны "Снежкома"
Прокуратура начала проверку после обрушения колонны «Снежкома» в Красногорске
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Красногорская городская прокуратура начала проверку после обрушения колонны горнолыжного комплекса "Снежком", в результате чего два человека пострадали, несколько десятков автомобилей были повреждены, сообщает прокуратура Подмосковья.
"В рамках проверки Красногорская городская прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствию проекту сноса. По ее результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Во вторник при проведении работ по сносу объекта капитального строительства в Красногорске с большой высоты упала бетонная конструкция.
Как ранее рассказал представитель экстренных служб, во вторник в Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, более 120 машин повреждены. По данным регионального минздрава, два человека после инцидента обратились за медицинской помощью.