Прокуратура начала проверку после обрушения колонны "Снежкома"

Сотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Красногорская городская прокуратура начала проверку после обрушения колонны горнолыжного комплекса "Снежком", в результате чего два человека пострадали, несколько десятков автомобилей были повреждены, сообщает прокуратура Подмосковья.

"В рамках проверки Красногорская городская прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствию проекту сноса. По ее результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Во вторник при проведении работ по сносу объекта капитального строительства в Красногорске с большой высоты упала бетонная конструкция.