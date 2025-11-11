Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после обрушения колонны "Снежкома"
13:39 11.11.2025 (обновлено: 15:49 11.11.2025)
Прокуратура начала проверку после обрушения колонны "Снежкома"
Прокуратура начала проверку после обрушения колонны "Снежкома"
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
красногорск
московская область (подмосковье)
2025
Последствия обрушения опоры комплекса "Снежком"
Последствия обрушения опоры комплекса "Снежком"
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье)
Сотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в Красногорске
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Красногорская городская прокуратура начала проверку после обрушения колонны горнолыжного комплекса "Снежком", в результате чего два человека пострадали, несколько десятков автомобилей были повреждены, сообщает прокуратура Подмосковья.
"В рамках проверки Красногорская городская прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствию проекту сноса. По ее результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Во вторник при проведении работ по сносу объекта капитального строительства в Красногорске с большой высоты упала бетонная конструкция.
Как ранее рассказал представитель экстренных служб, во вторник в Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, более 120 машин повреждены. По данным регионального минздрава, два человека после инцидента обратились за медицинской помощью.
