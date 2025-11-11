Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после обрушения части горнолыжного комплекса в Красногорске
13:35 11.11.2025 (обновлено: 14:18 11.11.2025)
СК завел дело после обрушения части горнолыжного комплекса в Красногорске
СК завел дело после обрушения части горнолыжного комплекса в Красногорске
СК завел дело после обрушения части горнолыжного комплекса в Красногорске

© СоцсетиПоврежденные машины при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
Поврежденные машины при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске, сообщается в ГСУ СК России по Московской области.
Ранее экстренные службы сообщали, что более 100 автомобилей, по предварительной информации, получили повреждения при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уговоров дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в городе Красногорске в момент его разбора (статья 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Момент обрушения опоры комплекса Снежком в Красногорске - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СК уточняет число пострадавших при обрушении колонны "Снежкома"
ПроисшествияКрасногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
