https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054189241.html
СК завел дело после обрушения части горнолыжного комплекса в Красногорске
СК завел дело после обрушения части горнолыжного комплекса в Красногорске - РИА Новости, 11.11.2025
СК завел дело после обрушения части горнолыжного комплекса в Красногорске
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске, сообщается в ГСУ СК России РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:35:00+03:00
2025-11-11T13:35:00+03:00
2025-11-11T14:18:00+03:00
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054168625_0:408:795:855_1920x0_80_0_0_353dd47ac8b7f9ca584d6d873d6b7968.jpg
https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054173322.html
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054168625_0:334:795:930_1920x0_80_0_0_c12aad27a4c4ffa35e37a908e8cbd049.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после обрушения части горнолыжного комплекса в Красногорске
СК завел дело после обрушения части конструкции "Снежкома" в Красногорске