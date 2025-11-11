СК уточняет число пострадавших при обрушении колонны "Снежкома"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших среди пешеходов при обрушении части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Как ранее рассказал представитель экстренных служб, во вторник в Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, более 100 машин повреждены. По данным регионального минздрава, два человека после инцидента обратились за медицинской помощью.
"В результате падания частей строения повреждения получили рядом препарированные автомобили. Количество пострадавших среди пешеходов уточняется. На месте работают следователи и криминалисты", - говорится в сообщении.
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске, сообщается в ГСУ СК России по Московской области.
© РИА НовостиНа месте обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
На месте обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске