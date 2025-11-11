Рейтинг@Mail.ru
СК уточняет число пострадавших при обрушении колонны "Снежкома"
13:32 11.11.2025 (обновлено: 14:20 11.11.2025)
СК уточняет число пострадавших при обрушении колонны "Снежкома"
СК уточняет число пострадавших при обрушении колонны "Снежкома"
Количество пострадавших среди пешеходов при обрушении части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2025
2025
Момент обрушения опоры комплекса "Снежком" в Красногорске
Опора комплекса "Снежком", который сейчас демонтируют, обрушилась в подмосковном Красногорске, упав на дорогу. Пострадал один человек. Видео публикуют в соцсетях.
СК уточняет число пострадавших при обрушении колонны "Снежкома"

СК уточняет число пострадавших при обрушении колонны "Снежкома" в Красногорске

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших среди пешеходов при обрушении части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Как ранее рассказал представитель экстренных служб, во вторник в Красногорске произошло обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, более 100 машин повреждены. По данным регионального минздрава, два человека после инцидента обратились за медицинской помощью.
"В результате падания частей строения повреждения получили рядом препарированные автомобили. Количество пострадавших среди пешеходов уточняется. На месте работают следователи и криминалисты", - говорится в сообщении.
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске, сообщается в ГСУ СК России по Московской области.
© РИА НовостиНа месте обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
На месте обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса Снежком в Красногорске - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости
На месте обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
 
