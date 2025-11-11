Число поврежденных машин при падении колонны "Снежкома" возросло до 121

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Число поврежденных автомобилей при падении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске возросло до 121, сообщили РИА Новости в экстренных службах.