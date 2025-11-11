https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054167437.html
Число поврежденных машин при падении колонны "Снежкома" возросло до 121
Число поврежденных автомобилей при падении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске возросло до... РИА Новости, 11.11.2025
Машины, припаркованные рядом с горнолыжным комплексом "Снежком"
Так выглядят некоторые из машин, припаркованных рядом с подмосковным горнолыжным комплексом "Снежком". Видео с тем, как обрушилась часть конструкции этого комплекса, можно посмотреть тут. По последним данным, повреждены более 120 авто.
Число поврежденных машин при падении колонны "Снежкома" возросло до 121
