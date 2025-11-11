Рейтинг@Mail.ru
Число поврежденных машин при падении колонны "Снежкома" возросло до 121 - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 11.11.2025 (обновлено: 14:02 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054167437.html
Число поврежденных машин при падении колонны "Снежкома" возросло до 121
Число поврежденных машин при падении колонны "Снежкома" возросло до 121 - РИА Новости, 11.11.2025
Число поврежденных машин при падении колонны "Снежкома" возросло до 121
Число поврежденных автомобилей при падении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске возросло до... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:04:00+03:00
2025-11-11T14:02:00+03:00
происшествия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054182050_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5a2a4e61b163d0c5ed2085b69598831.jpg
https://ria.ru/20251111/sk-2054161127.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Машины, припаркованные рядом с горнолыжным комплексом "Снежком"
Так выглядят некоторые из машин, припаркованных рядом с подмосковным горнолыжным комплексом "Снежком". Видео с тем, как обрушилась часть конструкции этого комплекса, можно посмотреть тут. По последним данным, повреждены более 120 авто.
2025-11-11T13:04
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054182050_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_355feae5bc1b7b8174ac2c7d1526d5b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
Число поврежденных машин при падении колонны "Снежкома" возросло до 121

При падении колонны комплекса "Снежком" в Красногорске пострадали 121 машина

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Число поврежденных автомобилей при падении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на дорогу в подмосковном Красногорске возросло до 121, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Повреждения различной степени получила 121 машина", - сказал собеседник агентства.
На месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СК назвал приоритетную версию крушения вертолета в Дагестане
Вчера, 12:48
 
ПроисшествияКрасногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала