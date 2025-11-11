Рейтинг@Mail.ru
Более ста автомобилей пострадали при обрушении колонны "Снежкома" - РИА Новости, 11.11.2025
12:46 11.11.2025 (обновлено: 15:51 11.11.2025)
Более ста автомобилей пострадали при обрушении колонны "Снежкома"
Более ста автомобилей пострадали при обрушении колонны "Снежкома"
2025
Последствия обрушения опоры комплекса "Снежком"
Последствия обрушения опоры комплекса "Снежком"
Машины, припаркованные рядом с горнолыжным комплексом "Снежком"
Так выглядят некоторые из машин, припаркованных рядом с подмосковным горнолыжным комплексом "Снежком". Видео с тем, как обрушилась часть конструкции этого комплекса, можно посмотреть тут. По последним данным, повреждены более 120 авто.
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия
Более ста автомобилей пострадали при обрушении колонны "Снежкома"

Более 100 автомобилей пострадали при обрушении колонны "Снежкома" в Красногорске

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. При обрушении конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске повреждения получили более ста автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, обломками упавшей конструкции повреждены 145 автомобилей, работа по обследованию прилегающей территории продолжается", — сказал собеседник агентства.
В Министерстве здравоохранения Московской области уточнили, что в результате падения опорной колонны на проезжую часть пострадали три человека.
Следственный комитет России возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при проведении высотных работ.
Это не первый подобный инцидент. Так, в конце 2024 года в комплексе погиб рабочий, на которого упала металлическая балка.

Горнолыжный комплекс "Снежком" построила в 2008 году группа "СУ-155". В 2015-м компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые привели к банкротству всех ее структур, включая "Снежную горку". Крупнейшим кредитором последней изначально был банк "Санкт-Петербург", который в 2021 году переуступил права требования к заемщику "Р1-лигал". В 2023-м подмосковные власти приняли решение о сносе "Снежкома" из-за аварийного состояния.

© Кадр видео из соцсетейОбрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске
