Более ста автомобилей пострадали при обрушении колонны "Снежкома"

Горнолыжный комплекс "Снежком" построила в 2008 году группа "СУ-155". В 2015-м компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые привели к банкротству всех ее структур, включая "Снежную горку". Крупнейшим кредитором последней изначально был банк "Санкт-Петербург", который в 2021 году переуступил права требования к заемщику "Р1-лигал". В 2023-м подмосковные власти приняли решение о сносе "Снежкома" из-за аварийного состояния.