2025-11-11T12:46:00+03:00
2025-11-11T12:46:00+03:00
2025-11-11T15:51:00+03:00
Последствия обрушения опоры комплекса "Снежком"
Последствия обрушения опоры комплекса "Снежком"
Машины, припаркованные рядом с горнолыжным комплексом "Снежком"
Так выглядят некоторые из машин, припаркованных рядом с подмосковным горнолыжным комплексом "Снежком". Видео с тем, как обрушилась часть конструкции этого комплекса, можно посмотреть тут. По последним данным, повреждены более 120 авто.
Более ста автомобилей пострадали при обрушении колонны "Снежкома"
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. При обрушении конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске повреждения получили более ста автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, обломками упавшей конструкции повреждены 145 автомобилей, работа по обследованию прилегающей территории продолжается", — сказал собеседник агентства.
В Министерстве здравоохранения Московской области уточнили, что в результате падения опорной колонны на проезжую часть пострадали три человека.
Следственный комитет России возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при проведении высотных работ.
Это не первый подобный инцидент. Так, в конце 2024 года в комплексе погиб рабочий, на которого упала металлическая балка.
Горнолыжный комплекс "Снежком" построила в 2008 году группа "СУ-155". В 2015-м компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые привели к банкротству всех ее структур, включая "Снежную горку". Крупнейшим кредитором последней изначально был банк "Санкт-Петербург", который в 2021 году переуступил права требования к заемщику "Р1-лигал". В 2023-м подмосковные власти приняли решение о сносе "Снежкома" из-за аварийного состояния.