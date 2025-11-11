На месте обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске. 11 ноября 2025

В Красногорске при обрушении колонны "Снежкома" пострадал один человек

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительной информации, при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Произошло обрушение опорной колонны недействующего горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, предварительно, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.