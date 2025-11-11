https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054156484.html
В Красногорске при обрушении колонны "Снежкома" пострадал один человек
В Красногорске при обрушении колонны "Снежкома" пострадал один человек - РИА Новости, 11.11.2025
В Красногорске при обрушении колонны "Снежкома" пострадал один человек
Один человек пострадал, по предварительной информации, при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:37:00+03:00
2025-11-11T12:37:00+03:00
2025-11-11T14:12:00+03:00
происшествия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054185084_4:0:1270:712_1920x0_80_0_0_bd6568f49cc19b4d7cdd25a13eedf58f.jpg
https://ria.ru/20251111/dtp-2054142860.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054185084_163:0:1112:712_1920x0_80_0_0_72e4c7c959e00a64cd8a6ec6eeb8a328.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
В Красногорске при обрушении колонны "Снежкома" пострадал один человек
Один человек пострадал при обрушении опоры горнолыжного комплекса «Снежком»
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительной информации, при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло обрушение опорной колонны недействующего горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, предварительно, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что происшествие произошло по адресу: Красногорский бульвар, дом 4.