Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске при обрушении колонны "Снежкома" пострадал один человек - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 11.11.2025 (обновлено: 14:12 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/snezhkom-2054156484.html
В Красногорске при обрушении колонны "Снежкома" пострадал один человек
В Красногорске при обрушении колонны "Снежкома" пострадал один человек - РИА Новости, 11.11.2025
В Красногорске при обрушении колонны "Снежкома" пострадал один человек
Один человек пострадал, по предварительной информации, при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:37:00+03:00
2025-11-11T14:12:00+03:00
происшествия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054185084_4:0:1270:712_1920x0_80_0_0_bd6568f49cc19b4d7cdd25a13eedf58f.jpg
https://ria.ru/20251111/dtp-2054142860.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054185084_163:0:1112:712_1920x0_80_0_0_72e4c7c959e00a64cd8a6ec6eeb8a328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
В Красногорске при обрушении колонны "Снежкома" пострадал один человек

Один человек пострадал при обрушении опоры горнолыжного комплекса «Снежком»

© РИА НовостиНа месте обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске. 11 ноября 2025
На месте обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса Снежком в Красногорске. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости
На месте обрушения опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске. 11 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительной информации, при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло обрушение опорной колонны недействующего горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть, предварительно, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что происшествие произошло по адресу: Красногорский бульвар, дом 4.
ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузовика в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Вчера, 12:07
 
ПроисшествияКрасногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала