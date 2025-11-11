Половина британцев считает Би-би-си политически предвзятой, показал опрос

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Половина британцев считает национальную вещательную телерадиокорпорацию Би-би-си политически предвзятой, следует из экспресс-исследования компании Половина британцев считает национальную вещательную телерадиокорпорацию Би-би-си политически предвзятой, следует из экспресс-исследования компании YouGov

Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке на фоне критики, вызванной искажением речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. По информации газеты Telegraph, Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт после этого назвала Би-би-си фейковым СМИ. Позже в Би-би-си заявили, что Трамп пригрозил корпорации судебным иском

По данным экспресс-исследования, 50% респондентов заявили, что считают телекорпорацию политически предвзятой, среди них 31% отметили, что канал продвигает левую повестку. В то же время лишь 19% британцев ответили, что не считают Би-би-си предвзятой.

Кроме того, стало известно, что 26% британцев внимательно следят за развитием событий вокруг отставок руководства Би-би-си из-за конфликта с Трампом, а еще 47% знают об этой истории, но не следят за ней пристально.