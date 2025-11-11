Слуцкий предложил разобраться с наказанием за сбыт и перевозку наркотиков

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо разграничить уголовную ответственность за сбыт наркотиков и их перевозку без цели сбыта, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий отметил, что в России около шести миллионов наркозависимых людей, из которых более 60% - молодежь. По его словам, тех, кто когда-либо пробовал или знаком с людьми, употребляющими наркотики, это количество еще больше - около 18 миллионов.

"Необходимо разграничить в Уголовном кодексе РФ понятия "сбыт" (наркотиков - ред.) и "перевозка без цели сбыта", - сказал Слуцкий.

Парламентарий добавил, что если зависимый человек попался на перевозке наркотиков для личного употребления - он еще не является наркоторговцем.