Слуцкий предложил разобраться с наказанием за сбыт и перевозку наркотиков
Необходимо разграничить уголовную ответственность за сбыт наркотиков и их перевозку без цели сбыта, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T04:18:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
россия
2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо разграничить уголовную ответственность за сбыт наркотиков и их перевозку без цели сбыта, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий
отметил, что в России
около шести миллионов наркозависимых людей, из которых более 60% - молодежь. По его словам, тех, кто когда-либо пробовал или знаком с людьми, употребляющими наркотики, это количество еще больше - около 18 миллионов.
"Необходимо разграничить в Уголовном кодексе РФ понятия "сбыт" (наркотиков - ред.) и "перевозка без цели сбыта", - сказал Слуцкий.
Парламентарий добавил, что если зависимый человек попался на перевозке наркотиков для личного употребления - он еще не является наркоторговцем.
"Настоящий преступник - дилер, который эти наркотики продал. Пострадавшим - милосердие и поддержка, виновным в производстве и дистрибуции - максимально жесткое наказание и конфискация имущества, которое должно быть обращено на цели, связанные с реабилитацией пострадавших", - заключил он.