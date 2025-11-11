Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предложил разобраться с наказанием за сбыт и перевозку наркотиков - РИА Новости, 11.11.2025
04:18 11.11.2025
Слуцкий предложил разобраться с наказанием за сбыт и перевозку наркотиков
Слуцкий предложил разобраться с наказанием за сбыт и перевозку наркотиков
Необходимо разграничить уголовную ответственность за сбыт наркотиков и их перевозку без цели сбыта, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 11.11.2025
россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество
Слуцкий предложил разобраться с наказанием за сбыт и перевозку наркотиков

Слуцкий предложил разграничить наказание за сбыт наркотиков и их перевозку

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо разграничить уголовную ответственность за сбыт наркотиков и их перевозку без цели сбыта, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий отметил, что в России около шести миллионов наркозависимых людей, из которых более 60% - молодежь. По его словам, тех, кто когда-либо пробовал или знаком с людьми, употребляющими наркотики, это количество еще больше - около 18 миллионов.
"Необходимо разграничить в Уголовном кодексе РФ понятия "сбыт" (наркотиков - ред.) и "перевозка без цели сбыта", - сказал Слуцкий.
Парламентарий добавил, что если зависимый человек попался на перевозке наркотиков для личного употребления - он еще не является наркоторговцем.
"Настоящий преступник - дилер, который эти наркотики продал. Пострадавшим - милосердие и поддержка, виновным в производстве и дистрибуции - максимально жесткое наказание и конфискация имущества, которое должно быть обращено на цели, связанные с реабилитацией пострадавших", - заключил он.
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРОбщество
 
 
