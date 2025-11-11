https://ria.ru/20251111/slovakija-2054229277.html
В Словакии уволили ответственных за перевозки после крушения поездов
БРАТИСЛАВА, 11 ноя - РИА Новости. Руководство словацкой компании ZSSK, которая занимается организацией пассажирских перевозок, уволено после двух железнодорожных катастроф в Словакии, сообщил министр транспорта республики Йозеф Раж.
"Руководство ZSSK уволено. С сегодняшнего дня назначено новое руководство", - сказал Раж в ходе видеообращения, которое опубликовано на официальной странице министерства транспорта в социальной сети Facebook
* (запрещена в РФ
как экстремистская) во вторник.
Он уточнил, что генеральным директором ZSSK назначена опытный менеджер Ивана Пиньосова, у которой есть опыт работы в сфере железнодорожных перевозок.
Два поезда столкнулись близ Братиславы
вечером 9 ноября. По предварительным данным, один из них проехал на "красный". Сразу после ЧП в больницы были доставлены 79 человек. Утром в понедельник министр здравоохранения республики Словакии
Камил Шашко сообщил, что госпитализированными остаются 13 пассажиров. По словам словацкого премьер-министра Роберта Фицо
, причиной железнодорожной катастрофы мог стать человеческий фактор.
Это ЧП стало вторым случаем крушения поездов в Словакии за последнее время. В середине октября два скорых пассажирских поезда столкнулись в районе словацкого города Рожнява на востоке республики. Один из машинистов был задержан, он подозревается в том, что не остановился на сигнал "Стоп!", когда должен был пропустить встречный поезд. Тогда семь человек получили тяжелые ранения, еще около 50 человек - ранения средней и легкой тяжести.
* запрещена в РФ как экстремистская