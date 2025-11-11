Рейтинг@Mail.ru
В Словакии уволили ответственных за перевозки после крушения поездов - РИА Новости, 11.11.2025
15:49 11.11.2025
В Словакии уволили ответственных за перевозки после крушения поездов
В Словакии уволили ответственных за перевозки после крушения поездов
в мире
словакия
россия
братислава
роберт фицо
словакия
россия
братислава
в мире, словакия, россия, братислава, роберт фицо
В мире, Словакия, Россия, Братислава, Роберт Фицо, Facebook
В Словакии уволили ответственных за перевозки после крушения поездов

Глава Минтранса Словакии: руководство ZSSK уволено после крушения поездов

© Фото : The Ministry of Interior of the Slovak RepublicМесто столкновения поездов недалеко от Братиславы
Место столкновения поездов недалеко от Братиславы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : The Ministry of Interior of the Slovak Republic
Место столкновения поездов недалеко от Братиславы. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 11 ноя - РИА Новости. Руководство словацкой компании ZSSK, которая занимается организацией пассажирских перевозок, уволено после двух железнодорожных катастроф в Словакии, сообщил министр транспорта республики Йозеф Раж.
"Руководство ZSSK уволено. С сегодняшнего дня назначено новое руководство", - сказал Раж в ходе видеообращения, которое опубликовано на официальной странице министерства транспорта в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) во вторник.
Cтолкновение поездов рядом с Братиславой - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Словакии назвали причину столкновения поездов близ Братиславы
10 ноября, 00:52
Он уточнил, что генеральным директором ZSSK назначена опытный менеджер Ивана Пиньосова, у которой есть опыт работы в сфере железнодорожных перевозок.
Два поезда столкнулись близ Братиславы вечером 9 ноября. По предварительным данным, один из них проехал на "красный". Сразу после ЧП в больницы были доставлены 79 человек. Утром в понедельник министр здравоохранения республики Словакии Камил Шашко сообщил, что госпитализированными остаются 13 пассажиров. По словам словацкого премьер-министра Роберта Фицо, причиной железнодорожной катастрофы мог стать человеческий фактор.
Это ЧП стало вторым случаем крушения поездов в Словакии за последнее время. В середине октября два скорых пассажирских поезда столкнулись в районе словацкого города Рожнява на востоке республики. Один из машинистов был задержан, он подозревается в том, что не остановился на сигнал "Стоп!", когда должен был пропустить встречный поезд. Тогда семь человек получили тяжелые ранения, еще около 50 человек - ранения средней и легкой тяжести.
* запрещена в РФ как экстремистская
Место столкновения поездов недалеко от Братиславы - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Премьер Словакии высказался о ЧП на железной дороге рядом с Братиславой
9 ноября, 23:18
 
