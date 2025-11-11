В Словакии уволили ответственных за перевозки после крушения поездов

Это ЧП стало вторым случаем крушения поездов в Словакии за последнее время. В середине октября два скорых пассажирских поезда столкнулись в районе словацкого города Рожнява на востоке республики. Один из машинистов был задержан, он подозревается в том, что не остановился на сигнал "Стоп!", когда должен был пропустить встречный поезд. Тогда семь человек получили тяжелые ранения, еще около 50 человек - ранения средней и легкой тяжести.