Рейтинг@Mail.ru
Скандал с Миндичем показал слабость Зеленского, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/skandal-2054110401.html
Скандал с Миндичем показал слабость Зеленского, считает экс-депутат Рады
Скандал с Миндичем показал слабость Зеленского, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 11.11.2025
Скандал с Миндичем показал слабость Зеленского, считает экс-депутат Рады
Скандал с обысками у украинского бизнесмена Тимура Миндича показал, что Владимир Зеленский не всесилен и не может защитить близких к нему людей, погрязших в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:23:00+03:00
2025-11-11T10:23:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
владимир олейник
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_12:0:901:500_1920x0_80_0_0_416d5aed776c54c48d449518560f9389.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054025941.html
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054003010.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_159:0:826:500_1920x0_80_0_0_b5e73afa0998e99113fdbf81727a2571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир олейник, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Скандал с Миндичем показал слабость Зеленского, считает экс-депутат Рады

Олейник: скандал с обысками у Миндича показал бессилие Зеленского

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Скандал с обысками у украинского бизнесмена Тимура Миндича показал, что Владимир Зеленский не всесилен и не может защитить близких к нему людей, погрязших в коррупционных схемах, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.
"Что произошло сейчас на Украине? Все поняли, что Зеленский не всесилен. Он когда-то всех убеждал, что можно заниматься воровством и коррупцией, а он прикроет. Оказывается, прикрыть он не может", - сказал Владимир Олейник в разговоре с агентством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
Вчера, 08:00
Миндич – ближайший соратник Зеленского по коррупционным схемам, совладелец компании "95 квартал", подчеркнул собеседник. Он добавил, что Миндич также выступал "кошельком" для нечестно нажитых денег Зеленского и его окружения. Деньги получал и ряд представителей западных элит, закрывавших в обмен глаза на коррупцию на Украине. Однако президент США Дональд Трамп решил выяснить, кто из оппозиционной ему демократической партии участвует в этих схемах, считает Олейник. Он указал, что вопросом занялось поддерживаемое США украинское Национальное антикоррупционное бюро.
"Зависит от американцев, чем это закончится. Если они добьются экстрадиции Миндича, конечно, есть перспектива того, что многие из этих людей пойдут на сделку со следствием", - заключил собеседник агентства.
Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли.
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Перешли к заклинаниям". Украинцы нашли способ борьбы с Зеленским
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникДональд ТрампНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала