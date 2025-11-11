Скандал с Миндичем показал слабость Зеленского, считает экс-депутат Рады

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Скандал с обысками у украинского бизнесмена Тимура Миндича показал, что Владимир Зеленский не всесилен и не может защитить близких к нему людей, погрязших в коррупционных схемах, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.