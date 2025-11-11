Скандал с Миндичем показал слабость Зеленского, считает экс-депутат Рады

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Скандал с обысками у украинского бизнесмена Тимура Миндича показал, что Владимир Зеленский не всесилен и не может защитить близких к нему людей, погрязших в коррупционных схемах, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.
"Что произошло сейчас на Украине? Все поняли, что Зеленский не всесилен. Он когда-то всех убеждал, что можно заниматься воровством и коррупцией, а он прикроет. Оказывается, прикрыть он не может", - сказал Владимир Олейник в разговоре с агентством.
Миндич – ближайший соратник Зеленского по коррупционным схемам, совладелец компании "95 квартал", подчеркнул собеседник. Он добавил, что Миндич также выступал "кошельком" для нечестно нажитых денег Зеленского и его окружения. Деньги получал и ряд представителей западных элит, закрывавших в обмен глаза на коррупцию на Украине. Однако президент США Дональд Трамп решил выяснить, кто из оппозиционной ему демократической партии участвует в этих схемах, считает Олейник. Он указал, что вопросом занялось поддерживаемое США украинское Национальное антикоррупционное бюро.
"Зависит от американцев, чем это закончится. Если они добьются экстрадиции Миндича, конечно, есть перспектива того, что многие из этих людей пойдут на сделку со следствием", - заключил собеседник агентства.
Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли.