19:36 11.11.2025
В Подмосковье завели уголовное дело после драки школьников с ножом
Уголовное дело возбуждено по факту конфликта между двумя девятиклассниками в Московской области, в ходе которого один из них стал угрожать ножом, сообщает... РИА Новости, 11.11.2025
происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту конфликта между двумя девятиклассниками в Московской области, в ходе которого один из них стал угрожать ножом, сообщает подмосковный главк СК России.
Ранее в подмосковном главке МВД России сообщили, что 10 ноября двое девятиклассников устроили потасовку в учебном учреждении поселка Дружба в Московской области, в ходе конфликта один из них стал угрожать ножом, начата проверка.
Банда подростков устроила массовую драку на детской площадке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Пятнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" в Краснодаре изолировали
Вчера, 15:34
"Следователем... возбуждено уголовное дело по информации СМИ о хулиганских действиях ученика одной из школ, совершенных в отношении одноклассника (части 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что 10 ноября 2025 года в школе поселка Дружба Раменского муниципального округа между двумя девятиклассниками во время перемены произошла ссора. Уточняется, что в какой-то момент один из них достал перочинный нож, продемонстрировал его, после чего нанес однокласснику несколько ударов кулаком в лицо.
Подчеркивается, что по уголовному делу запланировано проведение допросов и иных следственных действий. Кроме того, также возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий со стороны должностных лиц общеобразовательного учреждения, допустивших пронос ножа в школу.
В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Перми проверяют информацию о массовой драке в школе
3 апреля, 18:28
 
