В Подмосковье завели уголовное дело после драки школьников с ножом

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту конфликта между двумя девятиклассниками в Московской области, в ходе которого один из них стал угрожать ножом, сообщает подмосковный главк СК России.

Ранее в подмосковном главке МВД России сообщили, что 10 ноября двое девятиклассников устроили потасовку в учебном учреждении поселка Дружба в Московской области , в ходе конфликта один из них стал угрожать ножом, начата проверка.

"Следователем... возбуждено уголовное дело по информации СМИ о хулиганских действиях ученика одной из школ, совершенных в отношении одноклассника (части 2 статьи 213 УК РФ )", - говорится в Telegram -канале ведомства.

Установлено, что 10 ноября 2025 года в школе поселка Дружба Раменского муниципального округа между двумя девятиклассниками во время перемены произошла ссора. Уточняется, что в какой-то момент один из них достал перочинный нож, продемонстрировал его, после чего нанес однокласснику несколько ударов кулаком в лицо.

Подчеркивается, что по уголовному делу запланировано проведение допросов и иных следственных действий. Кроме того, также возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий со стороны должностных лиц общеобразовательного учреждения, допустивших пронос ножа в школу.