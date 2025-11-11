https://ria.ru/20251111/sk-2054320020.html
В Подмосковье завели уголовное дело после драки школьников с ножом
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту конфликта между двумя девятиклассниками в Московской области, в ходе которого один из них стал угрожать ножом, сообщает подмосковный главк СК России.
Ранее в подмосковном главке МВД России сообщили, что 10 ноября двое девятиклассников устроили потасовку в учебном учреждении поселка Дружба в Московской области
, в ходе конфликта один из них стал угрожать ножом, начата проверка.
"Следователем... возбуждено уголовное дело по информации СМИ о хулиганских действиях ученика одной из школ, совершенных в отношении одноклассника (части 2 статьи 213 УК РФ
)", - говорится в Telegram
-канале ведомства.
Установлено, что 10 ноября 2025 года в школе поселка Дружба Раменского муниципального округа между двумя девятиклассниками во время перемены произошла ссора. Уточняется, что в какой-то момент один из них достал перочинный нож, продемонстрировал его, после чего нанес однокласснику несколько ударов кулаком в лицо.
Подчеркивается, что по уголовному делу запланировано проведение допросов и иных следственных действий. Кроме того, также возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий со стороны должностных лиц общеобразовательного учреждения, допустивших пронос ножа в школу.
В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося.