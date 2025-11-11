Рейтинг@Mail.ru
СК допросил более 60 человек по делу о пропаже семьи Усольцевых - РИА Новости, 11.11.2025
09:15 11.11.2025
СК допросил более 60 человек по делу о пропаже семьи Усольцевых
СК допросил более 60 человек по делу о пропаже семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 11 ноя – РИА Новости. Следователи допросили более 60 человек в рамках расследования уголовного дела из-за пропажи в туристическом походе семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Сейчас допрашиваются лица, находившихся в окрестностях поселка в интересующие даты. Всего по делу допрошено более 60 человек", - сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
"Как сквозь землю провалились": что известно об Усольцевых месяц спустя
7 ноября
