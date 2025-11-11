СК допросил более 60 человек по делу о пропаже семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 11 ноя – РИА Новости. Следователи допросили более 60 человек в рамках расследования уголовного дела из-за пропажи в туристическом походе семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

"Сейчас допрашиваются лица, находившихся в окрестностях поселка в интересующие даты. Всего по делу допрошено более 60 человек", - сказала собеседница агентства.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.