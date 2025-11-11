https://ria.ru/20251111/siriya-2054066431.html
Президент Сирии рассказал о переговорах с Трампом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ночь на вторник, сообщил, что на переговорах с президентом... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сирия
сша
ахмед аш-шараа
дональд трамп
сирия
сша
Аш-Шараа заявил, что обсуждал с Трампом инвестиции США в сирийскую экономику