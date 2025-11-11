Рейтинг@Mail.ru
03:05 11.11.2025 (обновлено: 03:07 11.11.2025)
Президент Сирии рассказал о переговорах с Трампом
в мире
сирия
сша
ахмед аш-шараа
дональд трамп
в мире, сирия, сша, ахмед аш-шараа, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Ахмед аш-Шараа, Дональд Трамп
Президент Сирии рассказал о переговорах с Трампом

Аш-Шараа заявил, что обсуждал с Трампом инвестиции США в сирийскую экономику

© AP Photo / Francisco SecoАхмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ночь на вторник, сообщил, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обсуждались перспективы инвестиций в сирийскую экономику.
"Мы говорили с президентом о будущем, о возможностях инвестиций в будущем в Сирии. Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности - теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты, особенно в сфере добычи газа", - заявил аш-Шараа.
Аш-Шараа заявил, что Сирия вступила в новую эру
