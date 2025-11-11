Рейтинг@Mail.ru
Сирия стала геополитическим союзником США, заявил аш-Шараа - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sirija-2054066571.html
Сирия стала геополитическим союзником США, заявил аш-Шараа
Сирия стала геополитическим союзником США, заявил аш-Шараа - РИА Новости, 11.11.2025
Сирия стала геополитическим союзником США, заявил аш-Шараа
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в интервью телеканалу Fox News, что арабская республика теперь является союзником, в которого... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T03:06:00+03:00
2025-11-11T03:06:00+03:00
в мире
сирия
вашингтон (штат)
сша
ахмед аш-шараа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_974851c4ccfa6fbe3eeec7487c0e1648.jpg
https://ria.ru/20251111/sirija-2054065812.html
https://ria.ru/20251111/siriya-2054066431.html
сирия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_547:0:5155:3456_1920x0_80_0_0_2cf8c06695649a5a9462115b87610307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, вашингтон (штат), сша, ахмед аш-шараа, дональд трамп
В мире, Сирия, Вашингтон (штат), США, Ахмед аш-Шараа, Дональд Трамп
Сирия стала геополитическим союзником США, заявил аш-Шараа

Аш-Шараа назвал Сирию геополитическим союзником США, в которого можно вкладывать

© AP Photo / Hassan AmmarФлаг Сирии на улице Дамаска
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Флаг Сирии на улице Дамаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил в интервью телеканалу Fox News, что арабская республика теперь является союзником, в которого Вашингтон может вкладывать.
Как заявил аш-Шараа, на состоявшейся встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждались инвестиционные возможности.
Флаг Сирии в Дамаске - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аш-Шараа заявил, что Сирия вступила в новую эру
02:55
"Мы говорили о возможностях по инвестициям в будущее Сирии и о том, что Сирия больше не воспринимается угрозой безопасности. Теперь это геополитический союзник", - сказал аш-Шараа.
По его словам, инвестиции в добычу газа в этом плане видятся особенно привлекательными.
Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Президент Сирии рассказал о переговорах с Трампом
03:05
 
В миреСирияВашингтон (штат)СШААхмед аш-ШарааДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала