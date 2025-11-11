В России могут вырасти штрафы за экономические преступления, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России могут усилить наказание за экономические преступления, пишут СМИ.

"В России в полтора раза поднимут штрафы за ряд экономических преступлений, в том числе за мошенничество", — указали " Известия " со ссылкой на источники в правительстве.

По информации газеты, поправки к Уголовному кодексу были разработаны Министерством юстиции и одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности в понедельник.

Как пишут " Ведомости ", штрафы могут вырасти в полтора-два раза, проект изменений охватывает десятки статей УК, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов.