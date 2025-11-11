https://ria.ru/20251111/shtrafy-2054083965.html
В России могут вырасти штрафы за экономические преступления, пишут СМИ
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России могут усилить наказание за экономические преступления, пишут СМИ.
"В России в полтора раза поднимут штрафы за ряд экономических преступлений, в том числе за мошенничество", — указали "Известия
" со ссылкой на источники в правительстве.
По информации газеты, поправки к Уголовному кодексу были разработаны Министерством юстиции и одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности в понедельник.
Как пишут "Ведомости
", штрафы могут вырасти в полтора-два раза, проект изменений охватывает десятки статей УК, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Как утверждает издание, с инициативой усилить наказание в рамках дел по экономическим статьям выступил Минюст.