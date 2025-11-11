Рейтинг@Mail.ru
В России могут вырасти штрафы за экономические преступления, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
07:22 11.11.2025 (обновлено: 11:32 11.11.2025)
В России могут вырасти штрафы за экономические преступления, пишут СМИ
В России могут усилить наказание за экономические преступления, пишут СМИ.
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
россия, экономика
Россия, Экономика
В России могут вырасти штрафы за экономические преступления, пишут СМИ

"Ведомости": штрафы за экономические преступления могут вырасти в полтора раза

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России могут усилить наказание за экономические преступления, пишут СМИ.
"В России в полтора раза поднимут штрафы за ряд экономических преступлений, в том числе за мошенничество", — указали "Известия" со ссылкой на источники в правительстве.
По информации газеты, поправки к Уголовному кодексу были разработаны Министерством юстиции и одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности в понедельник.
Как пишут "Ведомости", штрафы могут вырасти в полтора-два раза, проект изменений охватывает десятки статей УК, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Как утверждает издание, с инициативой усилить наказание в рамках дел по экономическим статьям выступил Минюст.
Юрист напомнила о сроках уплаты имущественных налогов
3 сентября, 05:21
3 сентября, 05:21
 
Россия Экономика
 
 
