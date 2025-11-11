Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прибыл в Маскат, где проведет переговоры с руководством Омана
20:11 11.11.2025 (обновлено: 20:41 11.11.2025)
Шойгу прибыл в Маскат, где проведет переговоры с руководством Омана
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл во вторник в Маскат, где проведет переговоры с высшим руководством султаната Оман по проблемам... РИА Новости, 11.11.2025
Шойгу прибыл в Маскат, где проведет переговоры с руководством Омана

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время прибытия в аэропорту Маската. 11 ноября 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время прибытия в аэропорту Маската. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время прибытия в аэропорту Маската. 11 ноября 2025
МАСКАТ, 11 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл во вторник в Маскат, где проведет переговоры с высшим руководством султаната Оман по проблемам безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
В столицу Омана он прибыл из Египта, где он провел переговоры с высшим политическим и военным руководством страны, в том числе с президентом Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, советником по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой.
"На повестку дня будут вынесены, в первую очередь, вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе исторического государственного визита Султана Омана Хейсама Аль-Саида в Россию в апреле текущего года. В частности, планируется предметно обсудить перспективы углубления сотрудничества в сфере безопасности, развития стратегических проектов с российским участием, а также путей наращивания координации по актуальным глобальным и региональным вопросам",- говорится в сообщении.
Под руководством Сергея Шойгу и его оманского коллеги Идриса Аль Кинди состоится заседание российско-оманского стратегического диалога, в котором также примут участие заинтересованные члены межведомственных делегаций.
Шойгу возглавляет межведомственную делегацию России, в которую входят представители руководства МВД России, МИД России, Минюста России, Минпромторга России, СВР России, ФСВТС России, Росфинмониторинга, Росгвардии, "Рособоронэкспорта", "Роскосмоса", "Росатома" и других ведомств.
Шойгу проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тереком Саидом, министром иностранных дел Бадром Аль Бусаиди, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Идрисом Аль Кинди.
