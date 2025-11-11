Шойгу прибыл в Маскат, где проведет переговоры с руководством Омана

МАСКАТ, 11 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл во вторник в Маскат, где проведет переговоры с высшим руководством султаната Оман по проблемам безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.