Выдано разрешение на строительство школы в Новосаратовке Ленобласти
Выдано разрешение на строительство школы в Новосаратовке Ленобласти
Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство новой школы на 1100 мест в Новосаратовке Всеволожского района
ленинградская область
госстройнадзор
всеволожский район
строительство
ленинградская область
всеволожский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство новой школы на 1100 мест в Новосаратовке Всеволожского района, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Школа в Новосаратовке будет построена группой "Сэтл Групп" по соглашению с правительством Ленинградской области. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на середину 2027 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил вице-губернатор по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Ленинградской области Евгений Барановский, проектировка школы позволяет реализовать разные сценарии: она подходит для учебы, групповой работы, занятий в мастерской или простого отдыха.
"Архитектура здесь не давит, а помогает — даёт свет, пространство и выбор. Работаем над тем, чтобы такие проекты становились нормой для новых районов: удобные, открытые, понятные детям и учителям", - заметил Барановский.
В пресс-службе правительства Ленобласти добавили, что школа в Новосаратовке спроектирована как современная образовательная среда, в которой учебные, проектные и общественные пространства объединены в единый логичный маршрут. Блоки начальной, средней и старшей школы имеют собственные входные группы и рекреации, что позволяет детям разных возрастов учиться в комфортных условиях и не мешать друг другу. Центральное место в здании занимает светлый холл с амфитеатром, где могут проходить общешкольные события, презентации и работа в командах.
В составе школы предусмотрены творческие и инженерные мастерские, медиастудии и пространства для проектной деятельности, что позволяет организовать обучение не только в формате уроков, но и через практику, совместные задачи и исследовательскую работу. Спортивный блок включает большой игровой зал, залы хореографии и борьбы, а также открытые площадки, футбольное поле и беговые дорожки. Территория школы разделена по возрастным зонам и адаптирована для безопасного передвижения детей.