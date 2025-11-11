Власти Москвы прокомментировали отказ в приеме в школу девочки из Латвии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Родители-иностранцы могут подать апелляцию в случае, если их ребенку было отказано в зачислении в школу из-за неуспешного прохождения тестирования на русский язык, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, комментируя историю с таким отказом девочке из Латвии.

Ранее ряд СМИ сообщали, что в одну из московских школ якобы не зачислили приехавшую из Латвии восьмилетнюю девочку из-за проваленного теста на знание русского языка. При этом уточнялось, что русский для нее якобы родной.

« "С 1 апреля 2025 года вступил в силу федеральный закон, который обязывает детей иностранных граждан проходить проверку на знание русского языка перед поступлением в школу... В случае неуспешного прохождения тестирования родители могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней с момента получения результатов", - рассказали в пресс-службе.