Власти Москвы прокомментировали отказ в приеме в школу девочки из Латвии
2025-11-11T15:04:00+03:00
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Родители-иностранцы могут подать апелляцию в случае, если их ребенку было отказано в зачислении в школу из-за неуспешного прохождения тестирования на русский язык, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, комментируя историю с таким отказом девочке из Латвии.
Ранее ряд СМИ сообщали, что в одну из московских школ якобы не зачислили приехавшую из Латвии восьмилетнюю девочку из-за проваленного теста на знание русского языка. При этом уточнялось, что русский для нее якобы родной.
"С 1 апреля 2025 года вступил в силу федеральный закон, который обязывает детей иностранных граждан проходить проверку на знание русского языка перед поступлением в школу... В случае неуспешного прохождения тестирования родители могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней с момента получения результатов", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что задания разработаны Федеральным институтом педагогических измерений и адаптированы под разные образовательные уровни. Для второго класса тестирование включает в себя устную и письменную части. Критерии оценивания регламентированы федеральным законодательством.