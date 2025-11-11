Смена резины на зиму: как продлить жизнь шинам

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Когда температура начинает неумолимо падать, а первые ночные заморозки становятся нормой, тысячи автовладельцев по всей стране спешат на шиномонтаж — переобувать машины в зимнюю резину. Казалось бы, обычная сезонная процедура. Но автоэксперты предупреждают: даже новые покрышки могут "умереть" досрочно. Какие ошибки водители совершают из года в год?

Как зимняя резина теряет силу

Автоэксперт, руководитель автосервиса Николай Погуляев отмечает в беседе с Лентой.ру: все дело в хранении. По его словам, многие автолюбители, особенно в городах, не задумываются о том, как сильно на состояние покрышек влияют условия между сезонами. Кто-то складывает их на балконе, кто-то в теплом гараже, где температура скачет от минуса к плюсу. Такие перепады убивают структуру резины.

Погуляев подчеркивает , что главный враг зимней резины — солнце и жара. Под воздействием ультрафиолета и тепла состав шин постепенно теряет свои свойства, даже если колеса не используются. Неправильно завернутые в герметичные пластиковые пакеты колеса начинают "запотевать", на внутренней стороне появляется конденсат, а корд — та самая основа, удерживающая форму покрышки, со временем разрушается.

"Чтобы комплект зимней резины прослужил не один сезон, хранить его нужно в сухом, прохладном и темном помещении, — объясняет эксперт. — Если нет возможности сдать шины в специальное хранилище, стоит хотя бы очистить их, высушить и разместить так, чтобы они не деформировались. Оптимально подвесить на крюках или уложить горизонтально".

Вот что разрушает шипы

Однако даже хранимые в идеальных условиях покрышки можно испортить всего за несколько недель.

Погуляев подчеркивает, что зимние шины, особенно шипованные, не рассчитаны на частые пробуксовки и дрифт по асфальту. Резкие старты и торможения приводят к вылету шипов, а постоянное сцепление с сухим асфальтом перегружает посадочные гнезда. В результате уже к середине зимы часть шипов оказывается потеряна, а безопасность снижается.

"Даже самая прочная и дорогая резина не выдержит, если с ней обращаться так, как на треке, — говорит он. — Шипы нужно "прикатать". В первые 700 километров после установки новой зимней резины стоит избегать резких маневров, ускорений и торможений. Именно в это время шипы окончательно фиксируются. Если нарушить этот процесс, через месяц от комплекта останется две трети".

По его словам, идеальная скорость для "прикатки" — не выше 80 км/ч, с плавными стартами и торможениями.

Скрытый враг

Зимой шины подвергаются еще одной незаметной, но опасной угрозе — резким температурным перепадам.

Когда машина стоит весь день на морозе, а вечером попадает в теплый паркинг торгового центра, резина испытывает колоссальный стресс. Состав материала при нагреве расширяется, а при охлаждении сжимается. Постоянное повторение этого цикла ослабляет структуру покрышки. Со временем на поверхности появляются микротрещины, а протектор теряет форму.

Погуляев советует избегать частых поездок из холода в тепло и обратно, особенно если машина ночует на улице, а днем стоит в отапливаемом боксе. В таких случаях стоит периодически осматривать покрышки и следить за давлением.

"Недокачанные шины быстрее стираются и перегреваются, — напоминает эксперт. — Поэтому зимой нужно проверять давление чаще, чем летом. И не забывать о балансировке и сход-развале. Даже небольшое отклонение в углах установки колес приводит к неравномерному износу протектора".

Подготовка автомобиля: не только шины

Смена резины — лишь первый шаг на пути к безопасной зиме. Как подчеркивает Виктор Мартыненко, руководитель школы контраварийной подготовки, водители часто забывают, что готовить нужно весь автомобиль, а не только колеса.

"Зимняя дорога требует комплексного подхода, — говорит Мартыненко в интервью "Радио1". — Нужно проверить аккумулятор, тормозные колодки, систему подогрева зеркал и заднего стекла. Не менее важно заменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую и оценить вязкость моторного масла".

Эксперт напоминает, что откладывать переход на зимнюю резину опасно. Когда ночью температура опускается до нуля, а днем держится около плюс десяти, летние покрышки теряют эластичность и буквально дубеют.

Это значит, что сцепление с дорогой резко падает, а тормозной путь увеличивается. Многие водители ошибочно полагают, что можно поездить "еще неделю-другую", но именно в переходный период происходят десятки мелких аварий.

Халатность может быть невыгодной

Зимняя резина — не только вопрос безопасности, но и правовой ответственности. С 1 декабря по конец февраля езда на летней резине официально запрещена. Этот запрет действует по всей стране, но региональные власти могут корректировать даты в зависимости от климата.

Нарушителей ждет штраф , пусть и небольшой, всего 500 рублей, но неприятный. По словам инспекторов ГИБДД, протокол могут выписать в двух случаях: если глубина протектора меньше четырех миллиметров или если на одной оси автомобиля установлены одновременно летние и зимние шины.

Все эти положения прописаны в перечне неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, утвержденном правительством России. И это не формальность, подобные мелочи могут стать причиной аварий.

Многие думают: ну что страшного, если немного протектор "подстерся". Но именно в таких ситуациях тормозной путь может увеличиться на несколько метров. А на скользкой дороге это очень критично.

Новые штрафы

Напомним, что с начала декабря 2023 года контроль за сезонностью шин усилился. При разборе ДТП использование не отвечающих нормам сезона покрышек может рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Это значит, что в случае аварии страховая компания вправе отказать в выплате или сократить компенсацию, если установлено, что водитель не сменил резину вовремя.