"Не женщина, чтобы его жалеть": Семшов высказался об отставке Станковича
2025-11-11T21:15:00+03:00
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывшего главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Деяна Станковича не стоит жалеть из-за отставки, это является частью профессионального спорта, заявил РИА Новости экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов.
Ранее во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта с главным тренером команды сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака
" в Российской премьер-лиге (РПЛ
). После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В Кубке страны команда вышла в четвертьфинал пути РПЛ, где соперником клуба стал московский "Локомотив
". Первую встречу "красно-белые" выиграли со счетом 3:1.
«
"Станкович не женщина, чтобы его жалеть. Тут профессиональный спорт. Есть результат - тебя оставляют. Нет - выгоняют. Кулуарные разговоры всегда будут. Ты работаешь в "Спартаке", в команде, перед которой стоят большие задачи. К этому нужно спокойно относиться. А Станкович стал сам где-то разжигать эту тему. В нашей профессии не до жалости. Не зря говорят, что тренер вместе с контрактом подписывает увольнительную и кладет себе в пиджак", - сказал Семшов
.
Экс-футболист отметил, что оставил бы Станковича на посту главного тренера до зимней паузы.
"Мне удивительно, что расставание произошло именно сейчас. Учитывая, что последние две игры Станкович выиграл. Плюс частая смена тренеров до хорошего не доводит. Я бы оставил его до зимней паузы. Восемь очков - не такой большой отрыв. Тем более игры с конкурентами сейчас будут", - добавил собеседник агентства.