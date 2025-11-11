https://ria.ru/20251111/sbornaja-2054264909.html
В Бразилии подросток случайно застрелил 18-летнего брата-футболиста
В Бразилии подросток случайно застрелил 18-летнего брата-футболиста - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
В Бразилии подросток случайно застрелил 18-летнего брата-футболиста
Футболист бразильского клуба "Арагояния" Вандерсон Брандао ди Соуза погиб в возрасте 18 лет после того, как, предположительно, был случайно застрелен своим... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T17:10:00+03:00
2025-11-11T17:10:00+03:00
2025-11-11T17:31:00+03:00
футбол
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147318/67/1473186743_0:280:3000:1968_1920x0_80_0_0_d8be2491153cad6cbc0535df2da186a7.jpg
/20251020/spartak-2049384402.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147318/67/1473186743_2:0:2999:2248_1920x0_80_0_0_d5ef709a6d9e5d084f535d64780945e1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Вокруг спорта
В Бразилии подросток случайно застрелил 18-летнего брата-футболиста
В Бразилии 16-летний подросток случайно застрелил 18-летнего брата-футболиста
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Футболист бразильского клуба "Арагояния" Вандерсон Брандао ди Соуза погиб в возрасте 18 лет после того, как, предположительно, был случайно застрелен своим 16-летним братом, сообщает Globo.
Клуб сообщил о смерти футболиста на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) в понедельник. По информации источника, ссылающегося на правоохранительные органы Арагоянии (штат Гояс), инцидент произошел в воскресенье. Согласно версии полиции, подросток чистил ружье, когда произошел непроизвольный выстрел. Пуля попала спортсмену в голову, и он скончался на месте, в своем доме.
Отмечается, что расследование обстоятельств происшествия продолжается. Правоохранительные органы назначили экспертизу, чтобы установить происхождение оружия и наличие разрешения на его хранение. Как сообщил директор клуба, семья футболиста находится в тяжелом состоянии, а брат переживает сильный шок. В память о погибшем мэрия города приостановила спортивные мероприятия.
Футболист выступал на позиции левого защитника за основной состав клуба "Арагояния", представляющего город на региональных турнирах. Руководство команды отметило, что он всегда был "спокойным и скромным юношей".