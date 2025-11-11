В Бразилии подросток случайно застрелил 18-летнего брата-футболиста

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Футболист бразильского клуба "Арагояния" Вандерсон Брандао ди Соуза погиб в возрасте 18 лет после того, как, предположительно, был случайно застрелен своим 16-летним братом, сообщает Globo.

Клуб сообщил о смерти футболиста на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) в понедельник. По информации источника, ссылающегося на правоохранительные органы Арагоянии (штат Гояс), инцидент произошел в воскресенье. Согласно версии полиции, подросток чистил ружье, когда произошел непроизвольный выстрел. Пуля попала спортсмену в голову, и он скончался на месте, в своем доме.

Отмечается, что расследование обстоятельств происшествия продолжается. Правоохранительные органы назначили экспертизу, чтобы установить происхождение оружия и наличие разрешения на его хранение. Как сообщил директор клуба, семья футболиста находится в тяжелом состоянии, а брат переживает сильный шок. В память о погибшем мэрия города приостановила спортивные мероприятия.