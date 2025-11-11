В Сбербанке рассказали о популярных категориях программы лояльности

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наиболее популярными категориями товаров, которые клиенты Сбербанка подключили к бонусной программе лояльности в ноябре, стали аптеки, одежда и обувь, транспорт, товары для дома, а также опция "на все покупки", сообщает банк.

Также в числе популярных категорий — здоровье, АЗС, супермаркеты, косметика и парфюмерия.