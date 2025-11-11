Рейтинг@Mail.ru
В Сбербанке рассказали о популярных категориях программы лояльности - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 11.11.2025 (обновлено: 13:42 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/sberbank-2054142509.html
В Сбербанке рассказали о популярных категориях программы лояльности
В Сбербанке рассказали о популярных категориях программы лояльности - РИА Новости, 11.11.2025
В Сбербанке рассказали о популярных категориях программы лояльности
Наиболее популярными категориями товаров, которые клиенты Сбербанка подключили к бонусной программе лояльности в ноябре, стали аптеки, одежда и обувь,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:40:00+03:00
2025-11-11T13:42:00+03:00
общество
сбербанк россии
торговля
исследования
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758408620_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31c02d14dd7490840f8dccf9528dfb0a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758408620_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_bfdbcfdb54be631660ea6ebf5494120f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сбербанк россии, торговля, исследования, сбер
Общество, Сбербанк России, Торговля, Исследования, Сбер

В Сбербанке рассказали о популярных категориях программы лояльности

© Depositphotos.com / annas.stills.gmail.comДевушка с покупками
Девушка с покупками - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Depositphotos.com / annas.stills.gmail.com
Девушка с покупками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наиболее популярными категориями товаров, которые клиенты Сбербанка подключили к бонусной программе лояльности в ноябре, стали аптеки, одежда и обувь, транспорт, товары для дома, а также опция "на все покупки", сообщает банк.
Также в числе популярных категорий — здоровье, АЗС, супермаркеты, косметика и парфюмерия.
По прогнозам экспертов Сбербанка, количество бонусов, которые будут начислены по спецпредложениям в "Зеленый день", приуроченный к дню рождения банка 12 ноября, составит эквивалент 855 миллионов рублей.
 
ОбществоСбербанк РоссииТорговляИсследованияСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала