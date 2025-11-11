https://ria.ru/20251111/sberbank-2054142509.html
В Сбербанке рассказали о популярных категориях программы лояльности
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наиболее популярными категориями товаров, которые клиенты Сбербанка подключили к бонусной программе лояльности в ноябре, стали аптеки, одежда и обувь, транспорт, товары для дома, а также опция "на все покупки", сообщает банк.
Также в числе популярных категорий — здоровье, АЗС, супермаркеты, косметика и парфюмерия.
По прогнозам экспертов Сбербанка, количество бонусов, которые будут начислены по спецпредложениям в "Зеленый день", приуроченный к дню рождения банка 12 ноября, составит эквивалент 855 миллионов рублей.