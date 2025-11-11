https://ria.ru/20251111/sanaviatsiya-2054194354.html
Санавиация Подмосковья совершила 857 вылетов с начала года
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Санитарная авиация Подмосковья выполнила 857 вылетов с начала текущего года, это на 113 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве отметили, что в регионе для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов применяются вертолеты санитарной авиации.
"Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, который нуждается в срочном лечении, несмотря на пробки и удаленность медучреждения. В Подмосковье задействовано три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей в Центр Рошаля. Всего с начала года санавиация выполнила 857 вылетов, что на 113 больше, чем за аналогичный период прошлого года", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что вертолеты доставили в медучреждения 834 пациента.
В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Также благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут вылетать в темное время суток.