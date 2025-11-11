Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Турции сообщило о крушении самолета в Грузии - РИА Новости, 11.11.2025
15:45 11.11.2025 (обновлено: 15:55 11.11.2025)
Минобороны Турции сообщило о крушении самолета в Грузии
Минобороны Турции сообщило о крушении военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии, Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную... РИА Новости, 11.11.2025
в мире, турция, грузия, анкара (провинция), c-130 hercules
В мире, Турция, Грузия, Анкара (провинция), C-130 Hercules
© TV ImediТурецкий военный самолет разбился у грузино-азербайджанской границы
Турецкий военный самолет разбился у грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© TV Imedi
Турецкий военный самолет разбился у грузино-азербайджанской границы. Архивное фото
СТАМБУЛ/ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о крушении военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии, Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию.
"Возвращавшийся в Турцию из Азербайджана военный транспортный самолет C-130 наших ВВС разбился в Грузии. Начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями", - сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства.
Ранее во вторник грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что получила кадры падения у грузинско-азербайджанской границы, предположительно, турецкого военного вертолета. Позднее грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что там потерпел катастрофу турецкий C-130 Hercules а не вертолет. По ее данным со ссылкой на сервис Flightradar24, воздушное судно вылетело из аэропорта Гянджи в 14:19 по местному времени, после чего обновленные данные больше не находятся.
В миреТурцияГрузияАнкара (провинция)C-130 Hercules
 
 
