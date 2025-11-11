https://ria.ru/20251111/samolet-2054085456.html
Киев хотел увести МиГ-31 с "Кинжалом" к базе НАТО
Военная разведка Украины планировала направить угнанный российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской... РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ планировали увести МиГ-31 в район базы НАТО в Румынии, где его сбила бы ПВО