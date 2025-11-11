Молдавия с продажей порта Румынии утратит суверенитет, считает оппозиция

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Продажа Молдавией Джурджулештского порта румынской стороне является не инвестицией, а отказом от контроля над национальными интересами, что приведет к утрате суверенитета, считает лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.