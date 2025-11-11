Рейтинг@Mail.ru
Молдавия с продажей порта Румынии утратит суверенитет, считает оппозиция - РИА Новости, 11.11.2025
15:24 11.11.2025
Молдавия с продажей порта Румынии утратит суверенитет, считает оппозиция
Молдавия с продажей порта Румынии утратит суверенитет, считает оппозиция - РИА Новости, 11.11.2025
Молдавия с продажей порта Румынии утратит суверенитет, считает оппозиция
Продажа Молдавией Джурджулештского порта румынской стороне является не инвестицией, а отказом от контроля над национальными интересами, что приведет к утрате... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
молдавия
румыния
черное море
алексей лунгу
европейский банк реконструкции и развития
молдавия
румыния
черное море
в мире, молдавия, румыния, черное море, алексей лунгу, европейский банк реконструкции и развития
В мире, Молдавия, Румыния, Черное море, Алексей Лунгу, Европейский банк реконструкции и развития
Молдавия с продажей порта Румынии утратит суверенитет, считает оппозиция

Лунгу: продажа Джурджулештского порта Румынии приведет к утрате суверенитета

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Продажа Молдавией Джурджулештского порта румынской стороне является не инвестицией, а отказом от контроля над национальными интересами, что приведет к утрате суверенитета, считает лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.
В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору Международного порта Джурджулешты). В интервью телеканалу Digi 24 8 ноября министр транспорта Румынии Чиприан Щербан заявил, что Молдавия согласилась на предложение Румынии о приобретении Джурджулештского международного порта.
Президент Румынии Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии
1 октября, 13:33
"Продажа Джурджулештского порта — это не инвестиция, а утрата суверенитета… Сделка на 24 миллиона евро выглядит не как стратегическое партнерство, а как дешевый выкуп стратегически и критически важной инфраструктуры, от которой напрямую зависят экспорт, импорт топлива и экономическая безопасность страны", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, Джурджулештский порт — это не просто причал, а ворота Молдавии к Черному морю и к мировой торговле. "Порт создавал рабочие места для тысяч жителей юга Молдавии. Передавая его под управление соседнего государства, власть фактически отказывается от контроля над национальными интересами. Особенно тревожно, что сделка проходит без прозрачности. Игнорированы более выгодные предложения других инвесторов, готовых вложить в развитие порта в разы больше. Так турецкая компания Yildirim Group утверждает, что предложила инвестиции порядка 50 миллионов евро", - пояснил он.
Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Санду назначила кандидатом в премьеры Молдавии гражданина Румынии
24 октября, 11:07
 
В миреМолдавияРумынияЧерное мореАлексей ЛунгуЕвропейский банк реконструкции и развития
 
 
