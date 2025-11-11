Экономист раскрыла влияние цифрового рубля на все деньги России

Она напомнила, что денежная масса — это общее количество денег, которые сейчас находятся в обращении. Этот показатель рассчитывает Банк России по официальной статистике. В денежную массу входят как наличные, так и безналичные рубли без какого-либо разделения. Поскольку цифровой рубль — это одна из форм национальной валюты, факт его появления никак не повлияет на общий показатель.

Однако баланс между наличными и безналичными в денежной массе может измениться. По ряду оценок, цифровой рубль может сократить использование наличных на 5-10% к 2030 году. На общей массе это никак не отразится. Однако на нее могут повлиять другие факторы, например, инфляция или рост экономики, заключила она.