Экономист раскрыла влияние цифрового рубля на все деньги России
Экономист раскрыла влияние цифрового рубля на все деньги России - РИА Новости, 11.11.2025
Экономист раскрыла влияние цифрового рубля на все деньги России
Внедрение цифрового рубля не изменит общий объем денежной массы в России, однако окажет влияние на соотношение наличных и безналичных, рассказала агентству... РИА Новости, 11.11.2025
россия
Экономист раскрыла влияние цифрового рубля на все деньги России
Экономист Главина: цифровой рубль повлияет на соотношение наличных и безналичных
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Внедрение цифрового рубля не изменит общий объем денежной массы в России, однако окажет влияние на соотношение наличных и безналичных, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
Она напомнила, что денежная масса — это общее количество денег, которые сейчас находятся в обращении. Этот показатель рассчитывает Банк России по официальной статистике. В денежную массу входят как наличные, так и безналичные рубли без какого-либо разделения. Поскольку цифровой рубль — это одна из форм национальной валюты, факт его появления никак не повлияет на общий показатель.
"Представьте, что у вас есть 100 рублей. Вы можете держать их в виде наличных, на карте или в цифровом рубле. В любом случае, это всё те же 100 рублей, просто в разной форме", — пояснила Главина.
.
Однако баланс между наличными и безналичными в денежной массе может измениться. По ряду оценок, цифровой рубль может сократить использование наличных на 5-10% к 2030 году. На общей массе это никак не отразится. Однако на нее могут повлиять другие факторы, например, инфляция или рост экономики, заключила она.