02:15 11.11.2025
Экономист раскрыла влияние цифрового рубля на все деньги России
россия, софья главина, экономика, рудн, цифровой рубль, рубль
Россия, Софья Главина, Экономика, РУДН, Цифровой рубль, Рубль
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цифровой рубль . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Внедрение цифрового рубля не изменит общий объем денежной массы в России, однако окажет влияние на соотношение наличных и безналичных, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
Она напомнила, что денежная масса — это общее количество денег, которые сейчас находятся в обращении. Этот показатель рассчитывает Банк России по официальной статистике. В денежную массу входят как наличные, так и безналичные рубли без какого-либо разделения. Поскольку цифровой рубль — это одна из форм национальной валюты, факт его появления никак не повлияет на общий показатель.
"Представьте, что у вас есть 100 рублей. Вы можете держать их в виде наличных, на карте или в цифровом рубле. В любом случае, это всё те же 100 рублей, просто в разной форме", — пояснила Главина.
Однако баланс между наличными и безналичными в денежной массе может измениться. По ряду оценок, цифровой рубль может сократить использование наличных на 5-10% к 2030 году. На общей массе это никак не отразится. Однако на нее могут повлиять другие факторы, например, инфляция или рост экономики, заключила она.
Россия Софья Главина Экономика РУДН Цифровой рубль Рубль
 
 
