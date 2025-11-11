Рейтинг@Mail.ru
Адвокат объяснил, почему экс-футболиста Савина могли переобъявить в розыск
Футбол
 
04:14 11.11.2025
Адвокат объяснил, почему экс-футболиста Савина могли переобъявить в розыск
Адвокат объяснил, почему экс-футболиста Савина могли переобъявить в розыск - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Адвокат объяснил, почему экс-футболиста Савина могли переобъявить в розыск
Обвиняемый в дискредитации ВС РФ экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) мог быть переобъявлен в розыск из-за ужесточения обвинения или новых эпизодов,... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, москва, владивосток, дмитрий аграновский, евгений савин, томь, анжи, химки
Футбол, Россия, Москва, Владивосток, Дмитрий Аграновский, Евгений Савин, Томь, Анжи, Химки
Адвокат объяснил, почему экс-футболиста Савина могли переобъявить в розыск

Адвокат Аграновский: Савина могли переобъявить в розыск из-за новых эпизодов

Евгений Савин
Евгений Савин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Евгений Савин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в дискредитации ВС РФ экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) мог быть переобъявлен в розыск из-за ужесточения обвинения или новых эпизодов, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Савин, как выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными базы МВД, был переобъявлен в розыск в РФ. Экс-футболист в феврале 2024 года был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.
"Переобъявление в розыск может быть связано с изменением установочных данных, а также с ужесточением обвинения или выявлением новых эпизодов преступления", - сказал Аграновский.
Савин - бывший профессиональный футболист, выступал за "Томь", махачкалинский "Анжи", подмосковные "Химки", пермский "Амкар", самарские "Крылья Советов", екатеринбургский "Урал", тульский "Арсенал" и "Луч-Энергию" из Владивостока. После завершения карьеры завел ставший популярным блог "КраСава" на YouTube.
В 2021 году основал футбольную команду "Красава", которая в сезоне-2021/22 играла в ФНЛ-2 (третий по рангу дивизион в России). После начала спецоперации уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.
Футбол
 
