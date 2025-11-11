Адвокат объяснил, почему экс-футболиста Савина могли переобъявить в розыск

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в дискредитации ВС РФ экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) мог быть переобъявлен в розыск из-за ужесточения обвинения или новых эпизодов, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.