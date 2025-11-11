Адвокат объяснил, почему экс-футболиста Савина могли переобъявить в розыск

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в дискредитации ВС РФ экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) мог быть переобъявлен в розыск из-за ужесточения обвинения или новых эпизодов, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Савин, как выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными базы МВД, был переобъявлен в розыск в РФ. Экс-футболист в феврале 2024 года был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.
"Переобъявление в розыск может быть связано с изменением установочных данных, а также с ужесточением обвинения или выявлением новых эпизодов преступления", - сказал Аграновский.
Савин - бывший профессиональный футболист, выступал за "Томь", махачкалинский "Анжи", подмосковные "Химки", пермский "Амкар", самарские "Крылья Советов", екатеринбургский "Урал", тульский "Арсенал" и "Луч-Энергию" из Владивостока. После завершения карьеры завел ставший популярным блог "КраСава" на YouTube.
В 2021 году основал футбольную команду "Красава", которая в сезоне-2021/22 играла в ФНЛ-2 (третий по рангу дивизион в России). После начала спецоперации уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.
