Экс-футболиста Евгения Савина переобъявили в розыск - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
04:10 11.11.2025
Экс-футболиста Евгения Савина переобъявили в розыск
Экс-футболиста Евгения Савина переобъявили в розыск
россия, москва, владивосток, youtube, спорт, происшествия, евгений савин, томь, анжи, химки
Россия, Москва, Владивосток, YouTube, Спорт, Происшествия, Евгений Савин, Томь, Анжи, Химки
Евгений Савин
Евгений Савин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Савин Евгений Леонидович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов) - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Задержанного уличного музыканта Женьку Радость обвинили в дискредитации ВС
22 октября, 14:45
Экс-футболист в феврале 2024 года был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.
Савин - бывший профессиональный футболист, выступал за "Томь", махачкалинский "Анжи", подмосковные "Химки", пермский "Амкар", самарские "Крылья Советов", екатеринбургский "Урал", тульский "Арсенал" и "Луч-Энергию" из Владивостока. После завершения карьеры завел ставший популярным блог "КраСава" на YouTube.
В 2021 году основал футбольную команду "Красава", которая в сезоне-2021/22 играла в ФНЛ-2 (третий по рангу дивизион в России). После начала спецоперации уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.
Ровшан Аскеров* - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
МВД переобъявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*
8 марта, 06:22
 
