Экс-футболиста Евгения Савина переобъявили в розыск

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.