https://ria.ru/20251111/rossija-2054225668.html
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране - РИА Новости, 11.11.2025
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране
Россия и Малайзия прорабатывают проект по использованию карт "Мир" в Малайзии российскими туристами, сообщило министерство туризма, искусств и культуры... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:40:00+03:00
2025-11-11T15:40:00+03:00
2025-11-11T15:43:00+03:00
малайзия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934280192_0:225:2961:1891_1920x0_80_0_0_625855038687cae40148616a74ccaf34.jpg
https://ria.ru/20250918/karta-2042840061.html
малайзия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934280192_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8c784b30be7380fe3a10e623e4566f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, в мире
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране
РФ и Малайзия работают над проектом по использованию карт "Мир" в стране
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя - РИА Новости. Россия и Малайзия прорабатывают проект по использованию карт "Мир" в Малайзии российскими туристами, сообщило министерство туризма, искусств и культуры Малайзии.
На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.
"На встрече обсуждались меры поддержки внутреннего и въездного туризма, а также новая российская стратегия продвижения туристического бренда, проект по использованию карт "Мир" в Малайзии", - следует из заявления ведомства на полях мероприятия.
Министерство добавило, что российская сторона "сообщила о возможности заключения соглашения о безвизовом режиме для краткосрочных поездок малайзийцев в Россию".