Карта "Мир" от банка "ВТБ" в Ереване. Архивное фото

Карта "Мир" от банка "ВТБ" в Ереване

В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя - РИА Новости. Россия и Малайзия прорабатывают проект по использованию карт "Мир" в Малайзии российскими туристами, сообщило министерство туризма, искусств и культуры Малайзии.

На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

"На встрече обсуждались меры поддержки внутреннего и въездного туризма, а также новая российская стратегия продвижения туристического бренда, проект по использованию карт "Мир" в Малайзии", - следует из заявления ведомства на полях мероприятия.