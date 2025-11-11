Рейтинг@Mail.ru
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 11.11.2025 (обновлено: 15:43 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/rossija-2054225668.html
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране - РИА Новости, 11.11.2025
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране
Россия и Малайзия прорабатывают проект по использованию карт "Мир" в Малайзии российскими туристами, сообщило министерство туризма, искусств и культуры... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:40:00+03:00
2025-11-11T15:43:00+03:00
малайзия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934280192_0:225:2961:1891_1920x0_80_0_0_625855038687cae40148616a74ccaf34.jpg
https://ria.ru/20250918/karta-2042840061.html
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934280192_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8c784b30be7380fe3a10e623e4566f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, россия, в мире
Малайзия, Россия, В мире
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране

РФ и Малайзия работают над проектом по использованию карт "Мир" в стране

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкКарта "Мир" от банка "ВТБ" в Ереване
Карта Мир от банка ВТБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в медиабанк
Карта "Мир" от банка "ВТБ" в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя - РИА Новости. Россия и Малайзия прорабатывают проект по использованию карт "Мир" в Малайзии российскими туристами, сообщило министерство туризма, искусств и культуры Малайзии.
На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.
"На встрече обсуждались меры поддержки внутреннего и въездного туризма, а также новая российская стратегия продвижения туристического бренда, проект по использованию карт "Мир" в Малайзии", - следует из заявления ведомства на полях мероприятия.
Министерство добавило, что российская сторона "сообщила о возможности заключения соглашения о безвизовом режиме для краткосрочных поездок малайзийцев в Россию".
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Посольство России в Таиланде надеется на запуск карты "Мир" в стране
18 сентября, 20:55
 
МалайзияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала