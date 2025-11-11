В России за неделю увеличилось число случаев гриппа

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Количество выявляемых случаев гриппа за неделю увеличилось в России более чем в 6 раз по сравнению с началом октября, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заболеваемость респираторными инфекциями остается на сезонном уровне, при этом еженедельно растет число случаев гриппа. По сравнению с началом октября количество выявляемых случаев за неделю увеличилось более чем в шесть раз. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона", - рассказали в пресс-службе.