Рейтинг@Mail.ru
В России за неделю увеличилось число случаев гриппа - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/rossija-2054210686.html
В России за неделю увеличилось число случаев гриппа
В России за неделю увеличилось число случаев гриппа - РИА Новости, 11.11.2025
В России за неделю увеличилось число случаев гриппа
Количество выявляемых случаев гриппа за неделю увеличилось в России более чем в 6 раз по сравнению с началом октября, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:04:00+03:00
2025-11-11T15:04:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991889539_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_aadc7986e9c77f1d9fbee74f61df2655.jpg
https://ria.ru/20251029/vaktsinatsiya-2051361140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991889539_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_712cc3649c3f913fa674444f09eeceba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России за неделю увеличилось число случаев гриппа

Число случаев гриппа в России за неделю выросло более чем в шесть раз

© iStock.com / Anastasia GryukanovaДевушка лечится
Девушка лечится - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© iStock.com / Anastasia Gryukanova
Девушка лечится. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Количество выявляемых случаев гриппа за неделю увеличилось в России более чем в 6 раз по сравнению с началом октября, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Заболеваемость респираторными инфекциями остается на сезонном уровне, при этом еженедельно растет число случаев гриппа. По сравнению с началом октября количество выявляемых случаев за неделю увеличилось более чем в шесть раз. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что заболеваемость COVID-19 за 45-ю неделю снизилась на 22,2% и составила 5,6 тысячи случаев.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации против гриппа
29 октября, 04:15
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала