В России за неделю увеличилось число случаев гриппа
В России за неделю увеличилось число случаев гриппа - РИА Новости, 11.11.2025
В России за неделю увеличилось число случаев гриппа
Количество выявляемых случаев гриппа за неделю увеличилось в России более чем в 6 раз по сравнению с началом октября, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:04:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
В России за неделю увеличилось число случаев гриппа
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Количество выявляемых случаев гриппа за неделю увеличилось в России более чем в 6 раз по сравнению с началом октября, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Заболеваемость респираторными инфекциями остается на сезонном уровне, при этом еженедельно растет число случаев гриппа. По сравнению с началом октября количество выявляемых случаев за неделю увеличилось более чем в шесть раз. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что заболеваемость COVID-19 за 45-ю неделю снизилась на 22,2% и составила 5,6 тысячи случаев.