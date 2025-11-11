Роспотребнадзор опроверг сообщения о респираторно‑синцитиальном вирусе

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), который упоминается в ряде СМИ, не является "новым вирусом", это хорошо известный и широко распространенный возбудитель ОРВИ, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Ранее в СМИ писали, что сингапурские ученые в рамках программы PREPARE пришли к выводу, что респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) представляет серьезную угрозу для здоровья, сопоставимую с гриппом и коронавирусной инфекцией.

"Респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), упоминаемый в ряде сообщений СМИ, не является "новым вирусом". РСВ - хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ). В отдельных сезонах возможно повышение заболеваемости, но это характерно для многих сезонных респираторных инфекций и не свидетельствует о появлении нового патогена", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система, которая позволяет выявлять 25 различных вирусов, в том числе РСВ.

РСВ - это РНК‑содержащий вирус из семейства Pneumoviridae. Он поражает эпителиальные клетки отделов дыхательных путей - от носоглотки до легких. РСВ является причиной широкого спектра респираторных заболеваний: от легких инфекций верхних дыхательных путей до тяжелых поражений нижних дыхательных путей, таких как бронхиолит и пневмония.

"В большинстве регионов мира распространение РСВ‑инфекции имеет сезонный характер. Передача вируса осуществляется воздушно‑капельным путем. Большинство детей переносят РСВ‑инфекцию в первые два года жизни. Хотя у большинства заболевание протекает в легкой форме, возможно развитие и тяжелых форм, требующих госпитализации. В дальнейшем на протяжении жизни возможны повторные заражения, которые у здоровых людей обычно протекают легко", - пояснили в ведомстве.