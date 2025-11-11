Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор опроверг сообщения о респираторно‑синцитиальном вирусе - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/rospotrebnadzor-2054173469.html
Роспотребнадзор опроверг сообщения о респираторно‑синцитиальном вирусе
Роспотребнадзор опроверг сообщения о респираторно‑синцитиальном вирусе - РИА Новости, 11.11.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения о респираторно‑синцитиальном вирусе
Респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), который упоминается в ряде СМИ, не является "новым вирусом", это хорошо известный и широко распространенный возбудитель... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:32:00+03:00
2025-11-11T13:32:00+03:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20251106/lekarstvo-2053225795.html
https://ria.ru/20251030/virus-2051874683.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опроверг сообщения о респираторно‑синцитиальном вирусе

Роспотребнадзор назвал респираторно‑синцитиальный вирус сезонным

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), который упоминается в ряде СМИ, не является "новым вирусом", это хорошо известный и широко распространенный возбудитель ОРВИ, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
Ранее в СМИ писали, что сингапурские ученые в рамках программы PREPARE пришли к выводу, что респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) представляет серьезную угрозу для здоровья, сопоставимую с гриппом и коронавирусной инфекцией.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Российская фармкомпания создала таблетку от всех вирусов
6 ноября, 16:44
"Респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), упоминаемый в ряде сообщений СМИ, не является "новым вирусом". РСВ - хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ). В отдельных сезонах возможно повышение заболеваемости, но это характерно для многих сезонных респираторных инфекций и не свидетельствует о появлении нового патогена", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система, которая позволяет выявлять 25 различных вирусов, в том числе РСВ.
РСВ - это РНК‑содержащий вирус из семейства Pneumoviridae. Он поражает эпителиальные клетки отделов дыхательных путей - от носоглотки до легких. РСВ является причиной широкого спектра респираторных заболеваний: от легких инфекций верхних дыхательных путей до тяжелых поражений нижних дыхательных путей, таких как бронхиолит и пневмония.
"В большинстве регионов мира распространение РСВ‑инфекции имеет сезонный характер. Передача вируса осуществляется воздушно‑капельным путем. Большинство детей переносят РСВ‑инфекцию в первые два года жизни. Хотя у большинства заболевание протекает в легкой форме, возможно развитие и тяжелых форм, требующих госпитализации. В дальнейшем на протяжении жизни возможны повторные заражения, которые у здоровых людей обычно протекают легко", - пояснили в ведомстве.
Группой риска по развитию тяжелых форм инфекции, наряду с младенцами, являются пожилые люди, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями, пояснили в Роспотребнадзоре.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Мясников назвал самый опасный распространенный вирус
30 октября, 16:06
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала