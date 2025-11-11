Рейтинг@Mail.ru
05:29 11.11.2025
В России впервые зарегистрировали товарный знак "Москва слезам не верит"
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), мосфильм, общество
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Мосфильм, Общество
В России впервые зарегистрировали товарный знак "Москва слезам не верит"

Ирина Муравьева в роли Людмила и Вера Алентова в роли Катерины на съемках фильма "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова
Ирина Муравьева в роли Людмила и Вера Алентова в роли Катерины на съемках фильма "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Товарный знак "Москва слезам не верит" впервые удалось зарегистрировать в России со сроком действия до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в 2023 году. В качестве заявителя указан продюсер Эдуард Ратников, который в 2023 году в театре "Одеон" поставил первый гастрономический мюзикл "Москва слезам не верит".
Изначально Роспатент отклонил заявление о регистрации товарного знака, так как его словесные элементы воспроизводят название советского кинофильма "Москва слезам не верит" киностудии "Мосфильм". Ратникову удалось оспорить отказ ведомства и зарегистрировать знак в отношении незначительно сокращенного перечня услуг со сроком до 2033 года.
"Возражения содержали объемный набор доводов, включая указание на то, что словосочетание "Москва слезам не верит" было известно задолго до выхода фильма, еще в Московском княжестве", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Она добавила, что коллегию убедили также возражения о том, что киностудия "Мосфильм" не оказывает существенную часть услуг, включенных в заявку на регистрацию. По словам эксперта, регистрация товарного знака состоялась в той части услуг, которые не оказываются киностудией.
Теперь в России под брендом "Москва слезам не верит" можно заниматься производством фильмов, подкастов, театральных представлений. Кроме того, допустимо осуществлять бронирование билетов на зрелищные мероприятия, монтаж видеозаписей, а также организовывать концерты и развлекательные мероприятия.
