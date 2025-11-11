Рейтинг@Mail.ru
"Химия-2025": как в России продвигают новые решения в отрасли
17:42 11.11.2025
"Химия-2025": как в России продвигают новые решения в отрасли
"Химия-2025": как в России продвигают новые решения в отрасли
Развитие химической промышленности является фундаментом высокотехнологичных производств. По нацпроекту "Новые материалы и химия" будут разрабатываться и...
твой бизнес
россия
химия
технологии
импортозамещение
Новости
"Химия-2025": как в России продвигают новые решения в отрасли

Развитие химической промышленности является фундаментом высокотехнологичных производств. По нацпроекту "Новые материалы и химия" будут разрабатываться и производиться новые материалы, полимеры, композиты, а также химические реагенты. Это связано с тем, что в современных реалиях требуются новые решения – например, сверхлегкие композиты, редкие металлы и химия, с помощью которых разрабатываются ракеты или создаются инновационные виды топлива. При этом химпром также формирует и повседневную жизнь – от домов до техники, которую используют ежедневно. Изделия показаны на юбилейной выставке "Химия-2025" в Москве. Подробнее о том, как в России прорабатывают новые решения в химической сфере и что представлено на крупнейшем отраслевом мероприятии, читайте в материале РИА Новости.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Цифровые решения": применение ИИ в химической промышленности
Вчера, 15:02

Юбилей выставки

По национальному проекту уже разработаны 23 химические цепочки, которые обеспечат выпуск более 700 стратегически важных продуктов – это сырье или промежуточные звенья для производства большого количества изделий в ключевых отраслях экономики. К 2030 году планируется запустить более 130 новых химических производств.
Выставочный комплекс "Тимирязев центр" стал местом проведения 28-й международной специализированной выставки химической промышленности и науки "Химия-2025" – ключевого события года для отрасли.
Впервые выставка была проведена в 1965 году, в этом году она отмечает 60-летний юбилей. Мероприятие стало местом для продуктивного диалога между представителями бизнеса, власти и научного сообщества, обсуждения актуальных для отрасли вопросов, обмена опытом и формирования прочных деловых связей как внутри страны, так и на внешних рынках.
Выставка Химия-2025 открылась в московском Тимирязев Центре - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Выставка "Химия-2025" открылась в московском "Тимирязев Центре"
10 ноября, 17:45
"Химия-2025" заручилась поддержкой Минпромторга России, Российского союза химиков, Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, РХТУ имени Д.И. Менделеева и патронатом Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ).
Центральным событием выставки стала пленарная сессия "Технологическое лидерство в химической отрасли: вызовы и достижения". На ней обсудили мероприятия в рамках реализации нацпроекта "Новые материалы и химия", который стартовал в начале 2025 года.

Бизнес-программы

В ходе деловой программы эксперты обсудили задачу по достижению технологического лидерства, кадровую политику, наращивание выпуска продукции и создание новых производств.
Кроме того, Центр опережающей подготовки и переподготовки кадров по направлению новых материалов и химии Томского государственного университета (ЦОПП ТГУ), созданный в исполнение одного из блоков задач нового нацпроекта, организовал "Карьерную лабораторию". Интерактивная программа ориентирована, прежде всего, на школьников, которым предстоит решить, с какой профессией связать свою жизнь, и студентов, готовых выйти на рынок труда. У них была возможность посетить стенды компаний, на каждом из которых работали HR-специалисты.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин призвал нарастить потенциал химической промышленности
21 февраля, 15:36
Также в программе проведены сессии при участии представителей ведущих российских вузов: "МИРЭА — Российский технологический университет" и РХТУ имени Д. И. Менделеева. При поддержке ЦОПП ТГУ организованы кадровые сессии, посвященные целевому обучению и успешным кадровым практикам химических предприятий.

Национальные экспозиции

Участниками выставки стали 517 компаний из восьми стран – России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана. Представлены национальные экспозиции Белоруссии, Индии, Ирана и Китая.
Благодаря содействию региональных ТПП и центров поддержки предпринимательства коллективные стенды установили компании из Томской, Самарской, Калужской, Рязанской, Ленинградской областей, Ставропольского края, ТПП Московской и Нижегородской областей.
Тестирование химического состава в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Химия роста: как Россия строит технологическое будущее от пробирки до поля
13 октября, 11:47
Например, новинки показало АО "Пигмент" (бренд KRATA) – крупнейший в России и СНГ производитель ряда специализированных позиций. Он представил комплекс решений для лакокрасочной и полимерной отраслей. Широкую линейку химпродукции для самых разных отраслей промышленности презентовало АО "Росхим".
Масштабные стенды продемонстрировали товары и продукты, в том числе созданные в рамках импортозамещения, и новейшие технологические разработки по национальному проекту "Новые материалы и химия".
 
