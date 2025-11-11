Рейтинг@Mail.ru
Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных открылись в Москве - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 11.11.2025 (обновлено: 13:14 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/rakova-2054168803.html
Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных открылись в Москве
Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных открылись в Москве - РИА Новости, 11.11.2025
Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных открылись в Москве
Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных людей возобновили работу в Москве, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:12:00+03:00
2025-11-11T13:14:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054168940_0:141:1600:1041_1920x0_80_0_0_91bd1da2ef2dad3785916cf5932fdbfe.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054168940_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_7f98d0e4ba944f2a7e621bf06716a33d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных открылись в Москве

Ракова: пять мобильных пунктов обогрева для бездомных открылись в Москве

© Фото : пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города МосквыМобильный пункт обогрева для бездомных людей в Москве
Мобильный пункт обогрева для бездомных людей в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Мобильный пункт обогрева для бездомных людей в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных людей возобновили работу в Москве, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С наступлением холодов в Москве возобновили работу пять мобильных пунктов обогрева, куда могут обратиться бездомные люди. В холодное время года люди, которые по разным причинам оказались на улице, становятся особенно уязвимыми. Чтобы помочь им и обеспечить их безопасность, специальные отапливаемые автобусы будут дежурить на площадях пяти столичных вокзалов - Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского", - рассказала Ракова.
Она добавила, что это ключевые места, куда часто попадают люди, оставшиеся без крыши над головой, в том числе те, кто приехал в столицу на заработки и оказался в трудной ситуации. Заммэра также отметила, что важно не только предоставить людям место, где можно согреться, но и предложить путь к тому, чтобы встать на ноги.
"Комплексную поддержку всегда готовы оказать в центре имени Глинки - учреждении с многолетним опытом помощи бездомным людям. К каждой истории относятся с вниманием и предлагают помощь в зависимости от конкретных обстоятельств: восстановить документы, связаться с родственниками в другом городе, найти работу, проконсультироваться с психологом и не только", - добавила Ракова.
Она уточнила, что мобильные пункты обогрева находятся у городских вокзалов с 20.00 до 8.00 следующего дня. Параллельно, в круглосуточном режиме, людей готовы принять стационарные пункты центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки (Иловайская улица, дом 22; Ижорская улица, дом 21, строение 3; улица Матросова, дом 4).
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала