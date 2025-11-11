Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных открылись в Москве

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных людей возобновили работу в Москве, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С наступлением холодов в Москве возобновили работу пять мобильных пунктов обогрева, куда могут обратиться бездомные люди. В холодное время года люди, которые по разным причинам оказались на улице, становятся особенно уязвимыми. Чтобы помочь им и обеспечить их безопасность, специальные отапливаемые автобусы будут дежурить на площадях пяти столичных вокзалов - Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского", - рассказала Ракова.
Она добавила, что это ключевые места, куда часто попадают люди, оставшиеся без крыши над головой, в том числе те, кто приехал в столицу на заработки и оказался в трудной ситуации. Заммэра также отметила, что важно не только предоставить людям место, где можно согреться, но и предложить путь к тому, чтобы встать на ноги.
"Комплексную поддержку всегда готовы оказать в центре имени Глинки - учреждении с многолетним опытом помощи бездомным людям. К каждой истории относятся с вниманием и предлагают помощь в зависимости от конкретных обстоятельств: восстановить документы, связаться с родственниками в другом городе, найти работу, проконсультироваться с психологом и не только", - добавила Ракова.
Она уточнила, что мобильные пункты обогрева находятся у городских вокзалов с 20.00 до 8.00 следующего дня. Параллельно, в круглосуточном режиме, людей готовы принять стационарные пункты центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки (Иловайская улица, дом 22; Ижорская улица, дом 21, строение 3; улица Матросова, дом 4).