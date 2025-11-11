Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных открылись в Москве

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пять мобильных пунктов обогрева для бездомных людей возобновили работу в Москве, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С наступлением холодов в Москве возобновили работу пять мобильных пунктов обогрева, куда могут обратиться бездомные люди. В холодное время года люди, которые по разным причинам оказались на улице, становятся особенно уязвимыми. Чтобы помочь им и обеспечить их безопасность, специальные отапливаемые автобусы будут дежурить на площадях пяти столичных вокзалов - Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского", - рассказала Ракова.

Она добавила, что это ключевые места, куда часто попадают люди, оставшиеся без крыши над головой, в том числе те, кто приехал в столицу на заработки и оказался в трудной ситуации. Заммэра также отметила, что важно не только предоставить людям место, где можно согреться, но и предложить путь к тому, чтобы встать на ноги.

"Комплексную поддержку всегда готовы оказать в центре имени Глинки - учреждении с многолетним опытом помощи бездомным людям. К каждой истории относятся с вниманием и предлагают помощь в зависимости от конкретных обстоятельств: восстановить документы, связаться с родственниками в другом городе, найти работу, проконсультироваться с психологом и не только", - добавила Ракова.