Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 11.11.2025 (обновлено: 08:58 11.11.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА - РИА Новости, 11.11.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Вооруженные силы ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
республика крым
вооруженные силы украины
саратовская область
РИА Новости
2025
Новости
1920
1080
true
1920
1440
true
безопасность, россия, черное море, республика крым, вооруженные силы украины, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Саратовская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских беспилотников

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Десять из них поразили в Крыму, восемь — в Саратовской области, семь — в Орловской, по три — над Липецкой, Ростовской и над Черным морем.
Также по одному дрону ликвидировали в Брянской, Воронежской и Калужской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныСаратовская область
 
 
