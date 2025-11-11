https://ria.ru/20251111/pvo-2054083788.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА - РИА Новости, 11.11.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Вооруженные силы ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T07:19:00+03:00
2025-11-11T07:19:00+03:00
2025-11-11T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
республика крым
вооруженные силы украины
саратовская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских беспилотников