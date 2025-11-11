Путин поблагодарил Токаева за визит

Завтра, в официальный день госвизита, лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также будет дан государственный обед от имени президента России.