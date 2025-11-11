Путин поблагодарил Токаева за визит

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за визит в Москву.
"Хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время, приехали, как мы и договаривались, с визитом специальным, государственным", - сказал Путин на встрече с главой Казахстана.
Токаев во вторник прибыл в Россию с государственным визитом. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется в среду, а сегодня пройдет первая беседа лидеров, которая продолжится в Кремле за неформальным обедом.
Завтра, в официальный день госвизита, лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также будет дан государственный обед от имени президента России.
