20:26 11.11.2025 (обновлено: 20:28 11.11.2025)
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил ему благодарность за теплый прием в Москве.
"Я действительно тоже рад вас видеть и хотел бы, прежде всего, выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле... То, что я увидел, то, что я ощутил, меня буквально сильно поразило, обрадовало, и я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице", - сказал Токаев на встрече с Путиным.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
27 октября, 13:04
 
