https://ria.ru/20251111/putin-2054329639.html
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием - РИА Новости, 11.11.2025
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил ему благодарность за теплый прием в Москве. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T20:26:00+03:00
2025-11-11T20:26:00+03:00
2025-11-11T20:28:00+03:00
москва
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054331776_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_3ad757c4442b91025ef973aab9566491.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050912430.html
москва
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054331776_368:0:3009:1981_1920x0_80_0_0_7e2b129f30514cc570fb7dbc1b430c64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, в мире
Москва, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, В мире
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием
Токаев выразил благодарность Путину за теплый прием в Москве