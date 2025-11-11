https://ria.ru/20251111/putin-2054150900.html
Песков анонсировал совместное заявление Путина и Токаева
Песков анонсировал совместное заявление Путина и Токаева - РИА Новости, 11.11.2025
Песков анонсировал совместное заявление Путина и Токаева
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду по итогам госвизита президента Казахстана сделают заявление для СМИ, сообщил...
казахстан
россия
дмитрий песков
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
Песков анонсировал совместное заявление Путина и Токаева
Песков анонсировал заявление Путина и Токаева для СМИ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду по итогам госвизита президента Казахстана сделают заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра предстоит уже большой официальный день, церемония официальной встречи с беседой в узком составе, с российско-казахстанскими переговорами. Вместе президенты примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут большое количество очень важных документов", - сказал Песков журналистам.