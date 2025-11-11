Рейтинг@Mail.ru
12:28 11.11.2025
Песков анонсировал совместное заявление Путина и Токаева
казахстан, россия, дмитрий песков, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Песков анонсировал совместное заявление Путина и Токаева

Песков анонсировал заявление Путина и Токаева для СМИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду по итогам госвизита президента Казахстана сделают заявление для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра предстоит уже большой официальный день, церемония официальной встречи с беседой в узком составе, с российско-казахстанскими переговорами. Вместе президенты примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут большое количество очень важных документов", - сказал Песков журналистам.
 
КазахстанРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
