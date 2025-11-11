Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится в Кремле за неформальным обедом с Токаевым - РИА Новости, 11.11.2025
12:26 11.11.2025 (обновлено: 12:27 11.11.2025)
Путин встретится в Кремле за неформальным обедом с Токаевым
политика, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, дмитрий песков
Политика, Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Дмитрий Песков
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле за неформальным обедом с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который приедет в РФ с госвизитом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"И уже вечером запланировано в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Токаева в Москву. Уже первая беседа Путина с Токаевым, которую далее они продолжат в Кремле за неформальным обедом, один на один, очень важное общение", - сказал Песков журналистам.
Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев рассказал, как в Казахстане относятся к Путину
ПолитикаРоссияКазахстанМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевДмитрий Песков
 
 
