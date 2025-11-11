Путин встретится в Кремле за неформальным обедом с Токаевым

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле за неформальным обедом с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который приедет в РФ с госвизитом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.