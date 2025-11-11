https://ria.ru/20251111/putin-2054150179.html
Путин встретится в Кремле за неформальным обедом с Токаевым
Президент России Владимир Путин встретится в Кремле за неформальным обедом с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который приедет в РФ с госвизитом,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:26:00+03:00
2025-11-11T12:26:00+03:00
2025-11-11T12:27:00+03:00
политика
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
дмитрий песков
Путин во время визита Токаева встретится с ним в Кремле за неформальным обедом