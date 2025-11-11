Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов на Камчатке - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/prokuratura-2054094988.html
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов на Камчатке
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов на Камчатке - РИА Новости, 11.11.2025
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов на Камчатке
Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками и переносами авиарейсов в Камчатском крае, вызванными... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:20:00+03:00
2025-11-11T09:20:00+03:00
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
"аврора"
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_a3bd8b9c8f0cccb50fe9deff530cb611.jpg
https://ria.ru/20251111/kamchatka-2054091816.html
https://ria.ru/20251109/astana-2053754094.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151646/36/1516463685_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_203167ecf20b4734ed0440f42b6c4da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура, "аврора", аэрофлот
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Дальневосточная транспортная прокуратура, "Аврора", Аэрофлот
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов на Камчатке

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками рейсов на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками и переносами авиарейсов в Камчатском крае, вызванными неблагоприятными погодными условиями, сообщили в надзорном ведомстве.
"Дальневосточная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с задержками авиарейсов на Камчатке",- говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Побережье Камчатки - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
МЧС предупредило о затоплении прибрежных сел на северо-востоке Камчатки
Вчера, 08:58
Как уточняется, воздушные суда авиакомпаний "Сибирь", "Аврора" и "Аэрофлот", следовавшие в Петропавловск-Камчатский из Владивостока, Новосибирска и Москвы, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах в Магадане, Хабаровске и Южно-Сахалинске.
"Транспортные прокуроры контролируют соблюдение перевозчиками прав пассажиров задержанных рейсов. Ожидают вылетов более 1,5 тысячи граждан", - отметили в прокуратуре.
Кроме того, в краевой столице на 12 ноября перенесены рейсы АО "Камчатское авиапредприятие" в Тиличики, Палану, Усть-Камчатск и Никольское. В ведомстве добавили, что полеты будут продолжены по мере улучшения погодных условий.
В случае нарушения прав в период ожидания граждане вправе обратиться к дежурному прокурору Дальневосточной транспортной прокуратуры по телефону 8-924-201-57-60.
По данным метеорологов, Камчатка находится под действием циклона. Как сообщает УГМС региона, за время его действия максимальные порывы ветра в краевой столице и Вилючинске достигали 30 метров в секунду, в Усть-Большерецком и Елизовском округах - 26 метров в секунду. Ветер сопровождается снегом с дождем, на дорогах гололедица. Согласно прогнозу гидрометеослужбы, действие циклона продержится до 12 ноября включительно.
Самолет авиакомпании Air Astana - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий
9 ноября, 09:26
 
ПроисшествияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийВладивостокДальневосточная транспортная прокуратура"Аврора"Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала