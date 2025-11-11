Премия AdIndex Awards 2025 пройдет в VK Gipsy 26 ноября

"Победы в нашем рейтинге всегда давались непросто. Не зря их считают недосягаемой высотой, доступной только лучшим из лучших. А в этом году все стало еще сложнее, ведь мы существенно повысили требования к чистоте опроса, запретив участникам рейтинга “помогать” нам и побуждать клиентов пройти анкетирование. Результатом стали более взвешенные рэнкинги, очищенные от PR-вклада участников. Мы благодарны агентствам за понимание и респондентам за участие. С нетерпением ждем церемонию, чтобы отметить лучших участников digital-сервисного рынка", — заявил руководитель исследовательского направления AdIndex Ирина Пустовит.