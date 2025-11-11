https://ria.ru/20251111/premiya-2054263675.html
Премия AdIndex Awards 2025 пройдет в VK Gipsy 26 ноября
Премия AdIndex Awards 2025 пройдет в VK Gipsy 26 ноября - РИА Новости, 11.11.2025
Премия AdIndex Awards 2025 пройдет в VK Gipsy 26 ноября
Премия в области рекламы AdIndex Awards 2025 состоится в VK Gipsy 26 ноября, на мероприятии объявят итоги рейтинга Digital Index 2025 и назовут лучших в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:07:00+03:00
2025-11-11T17:07:00+03:00
2025-11-11T17:43:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054279437_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_e8e924bd3e688cdcdca741eef6a0ce41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054279437_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_39ab6e5bbb756388184fec5999820309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 11 ноя — пресс-служба AdIndex. Премия в области рекламы AdIndex Awards 2025 состоится в VK Gipsy 26 ноября, на мероприятии объявят итоги рейтинга Digital Index 2025 и назовут лучших в индустрии.
На церемонии соберутся ключевые фигуры digital-рынка: владельцы и топ-менеджеры агентств, лидеры мнений и представители медиаплощадок. Тема — "Энергия Цифры".
В прошлом году на AdIndex Awards впервые отметили агентства, собравшие сильные digital-команды, а также представили индивидуальный рейтинг. В 2025 году номинация получит продолжение.
"Победы в нашем рейтинге всегда давались непросто. Не зря их считают недосягаемой высотой, доступной только лучшим из лучших. А в этом году все стало еще сложнее, ведь мы существенно повысили требования к чистоте опроса, запретив участникам рейтинга “помогать” нам и побуждать клиентов пройти анкетирование. Результатом стали более взвешенные рэнкинги, очищенные от PR-вклада участников. Мы благодарны агентствам за понимание и респондентам за участие. С нетерпением ждем церемонию, чтобы отметить лучших участников digital-сервисного рынка", — заявил руководитель исследовательского направления AdIndex Ирина Пустовит.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.