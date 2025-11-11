Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит более 1,6 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ
11:12 11.11.2025
Правительство направит более 1,6 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ
Правительство направит более 1,6 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ
Правительство РФ направит свыше 1,6 миллиарда руб дополнительно на ремонт детских садов и школ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в российском... РИА Новости, 11.11.2025
донецкая народная республика, херсонская область , россия, михаил мишустин
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Россия, Михаил Мишустин
Правительство направит более 1,6 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ

Кабмин направит 1,6 млрд рублей на ремонт детских садов и школ в новых региона

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 1,6 миллиарда руб дополнительно на ремонт детских садов и школ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в российском кабмине.
"Свыше 1,6 млрд рублей будет дополнительно направлено новым регионам на проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что финансирование поступит в 2025–2027 годах. С его помощью будет проведён ремонт в детских садах и школах, расположенных в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.
Донецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияМихаил Мишустин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
