Правительство направит более 1,6 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ
Правительство направит более 1,6 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ
Правительство РФ направит свыше 1,6 миллиарда руб дополнительно на ремонт детских садов и школ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в российском... РИА Новости, 11.11.2025
донецкая народная республика
херсонская область
россия
михаил мишустин
донецкая народная республика
херсонская область
россия
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Россия, Михаил Мишустин
Правительство направит более 1,6 миллиарда рублей на ремонт детсадов и школ
