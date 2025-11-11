Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Москвы потушили пожар в строящемся жилом комплексе - РИА Новости, 11.11.2025
11:48 11.11.2025
На северо-востоке Москвы потушили пожар в строящемся жилом комплексе
На северо-востоке Москвы потушили пожар в строящемся жилом комплексе
2025
На северо-востоке Москвы потушили пожар в строящемся жилом комплексе

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пожар на территории строящегося жилого комплекса на северо-востоке Москвы удалось быстро потушить, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Стройматериалы загорелись по адресу: Осташковская улица, дом 8.
"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
