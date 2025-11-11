https://ria.ru/20251111/pozhar-2054133951.html
На северо-востоке Москвы потушили пожар в строящемся жилом комплексе
На северо-востоке Москвы потушили пожар в строящемся жилом комплексе - РИА Новости, 11.11.2025
На северо-востоке Москвы потушили пожар в строящемся жилом комплексе
Пожар на территории строящегося жилого комплекса на северо-востоке Москвы удалось быстро потушить, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:48:00+03:00
2025-11-11T11:48:00+03:00
2025-11-11T11:48:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054132741_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8651cf98a5d0b29255d63a8317d97d3f.jpg
https://ria.ru/20251111/pozhar-2054078931.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054132741_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4b323926cf0df806a837865d13696101.jpg
Крупный пожар на северо-востоке Москвы
Крупный пожар на северо-востоке Москвы
2025-11-11T11:48
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы потушили пожар в строящемся жилом комплексе
Пожар в строящемся ЖК на северо-востоке Москвы потушен