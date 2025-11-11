В Кузбассе двое детей погибли при пожаре

КЕМЕРОВО, 11 ноя - РИА Новости. Двое малолетних детей, оставшихся дома без присмотра взрослых, погибли при пожаре в поселке Краснобродский Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку, сообщают пресс-службы СУСК РФ и надзорного ведомства региона.

Сообщение об обнаружении при локализации пожара в квартире дома по улице Комсомольской в поселке Краснобродском тел двух детей в возрасте трех и четырех лет поступило 10 ноября около 17.00 (13.00 мск). По данному факту следственным отделом по городу Прокопьевск СУСК по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Предварительно установлено, что мать, оставив детей дома одних, уехала в соседний город. Соседи, почувствовав запах гари и заметив задымление, немедленно вызвали пожарных. Спасатели обнаружили тела малолетних в одной из комнат с признаками отравления угарным газом. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК , допрашиваются очевидцы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая для определения причин возгорания.

"По данному факту прокуратурой Прокопьевского района организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правил пожарной безопасности, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана надлежащая правовая оценка", - сообщает, в свою очередь, прокуратура области.